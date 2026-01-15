Polícia Civil faz operação contra adulteração de bebidas no Litoral

As investigações tiveram início em 2025, após a apreensão de bebidas alcoólicas com indícios de adulteração durante ação conjunta com a Vigilância Sanitária de Pontal do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou, nesta terça-feira (13), uma operação para apurar crimes relacionados à adulteração e à comercialização irregular de produtos destinados ao consumo humano, no município de Pontal do Paraná. A ação resultou na prisão em flagrante de dois homens.

As investigações tiveram início em 2025, após a apreensão de bebidas alcoólicas com indícios de adulteração durante ação conjunta da PCPR com a Vigilância Sanitária do município. Os produtos foram encaminhados ao Instituto de Criminalística do Paraná para análise técnica.

Com o avanço das investigações, foram identificados locais utilizados para armazenamento e comercialização dos produtos irregulares, resultando no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais ligados aos investigados.

Em um galpão vinculado ao grupo, as equipes localizaram e apreenderam bebidas com indícios de adulteração, além de centenas de unidades de bebidas alcoólicas impróprias para o consumo, com prazo de validade vencido há cerca de dois anos. O responsável pelo local foi autuado em flagrante por crime contra a relação de consumo.

Em outro endereço fiscalizado, um segundo homem foi preso em flagrante pelo crime contra a ordem econômica, em razão da comercialização clandestina e da estocagem irregular de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

Ainda durante a ação, também foram apreendidos cigarros de origem estrangeira sem autorização de comercialização no país, além de outros produtos considerados impróprios para o consumo humano, inutilizados conforme os procedimentos legais.