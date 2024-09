Polícia conclui que houve sabotagem em ônibus escolar de Matinhos

A Polícia Científica do Paraná, sob a coordenação do perito Amilton da Silva Mendes Filho, apresentou um laudo de exame de um ônibus escolar da Prefeitura Municipal de Matinhos, marca Mercedez-Benz, modelo 1519, com placas BAT-IF43, para apurar a suspeita de sabotagem. O relatório, solicitado pela Delegacia de Matinhos, investigava possíveis danos intencionais no veículo, conforme o boletim de ocorrência n°2024/1094934.O laudo evidenciou que o ônibus, destinado ao transporte escolar, havia sido alvo de sabotagem.

A perícia revelou que a mangueira conectada ao cilindro mestre do servo de embreagem estava cortada, resultando em vazamento de fluído e travamento do pedal da embreagem. Adicionalmente, o cabo negativo da bateria estava desconectado e cortado, características que indicam uma intervenção humana deliberada.

De acordo com o diretor do Departamento de Transporte Escolar, Gimenez, o ônibus apresentou problemas mecânicos durante uma travessia em balsa e, ao retornar ao pátio, foram encontrados sinais evidentes de sabotagem. Gimenez relatou que, diante dos indícios e do histórico de problemas similares, a situação foi registrada com a Secretaria de Educação e um boletim de ocorrência foi emitido.

Em entrevista, o secretário de Educação de Matinhos, Alzino Neto, expressou sua preocupação com o caso: “É lamentável e difícil compreender que atos de sabotagem estejam ocorrendo em nossa cidade, especialmente quando se trata de veículos que transportam crianças. Acreditamos que a polícia identificará o responsável em breve.”

Questionado sobre uma possível relação com o ano eleitoral, Neto afirmou: “Não posso afirmar que haja um cunho político. No entanto, durante períodos eleitorais, situações atípicas, como a sabotagem de mangueiras e parafusos, têm ocorrido”. O secretário também comentou sobre a resposta da administração à sabotagem: “Diante da suspeita de sabotagem, tomamos a decisão de mudar a sede do transporte escolar para proteger nosso patrimônio público. Agora, estamos aguardando os resultados das investigações”.

Este caso além de destacar a importância de assegurar a integridade dos bens públicos também nos leva a refletir sobre o nível de desrespeito e perigos que podem ser alimentados por interesses políticos. Em tempos de instabilidade, a responsabilidade coletiva de proteger o bem-estar público deve prevalecer acima de qualquer outro interesse. Estamos vigilantes e colaborando com as autoridades para garantir que a justiça seja feita e que a segurança dos nossos cidadãos, especialmente das crianças, seja prioritária.