Polícia incinerou mais de 55 kg de drogas apreendidas no Litoral

Foto: Vanderlim Cézar/PCPR

A Polícia Civil do Paraná incinerou mais de 55 quilos de drogas apreendidas em ações realizadas durante o Verão Maior Paraná 2024/25 no Litoral do Estado.

Na sexta-feira (6), aconteceu a segunda incineração com 40 quilos de drogas e 411 comprimidos de ecstasy. A destruição foi realizada em Morretes.

As apreensões ocorreram em Antonina, Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. As ações resultaram na retirada de circulação de 37,5 quilos de maconha, 1,9 quilo de cocaína, 558,8 gramas de crack e 36,5 gramas de haxixe, além de comprimidos de ecstasy.

Guaratuba foi o município com maior volume apreendido, somando 25,3 quilos de drogas e 387 comprimidos de ecstasy nesta segunda leva. Já em Matinhos, foram retirados de circulação 7,6 quilos de entorpecentes, com destaque para 1,37 quilo de cocaína.

Em Pontal do Paraná, os policiais apreenderam 7 quilos de drogas e 24 comprimidos de ecstasy. Em Antonina, foram localizadas pequenas quantidades de maconha, cocaína e crack.

Incineração – A destruição de drogas está prevista na Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006 que prescreve normas para a repressão à produção e tráfico de drogas.