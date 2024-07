Polícia recupera 12 bicicletas suspeitas de terem sido roubadas em Matinhos

Imagens: TVCI / Reprodução

Na tarde desta quarta-feira (17), policiais da equipe de Rádio Patrulha Auto (RPA), realizavam patrulhamento no bairro Bom Retiro, em Matinhos, quando um homem, ao avistar a viatura, correu em direção a um imóvel, conhecido no meio policial como ponto de tráfico de drogas. No local, na avenida Londrina, também funciona um ferro velho.

Os policiais conseguiram abordá-lo e na busca pessoal nada ilícito foi encontrado com abordado, que foi liberado. Ao serem feitas buscas no imóvel, foram localizadas em uma varanda 12 bicicletas de marcas variadas. Indagada uma mulher que disse ser a responsável pelo local, relatou que desconhecia a origem das bicicletas.

Diante da suspeita de que o material seria produto de furto/roubo, a proprietária foi encaminhada, juntamente com os objetos, à Delegacia da Polícia Civil. Ela foi liberada e ainda deverá ser chamada durante a investigação. As bicicletas se encontram na Delegacia para poderem ser identificadas e devolvidas para os donos.