Policiais resgatam cadela e filhotes na casa incendiada no Morro do Cristo

Policiais resgataram uma cadela e seus quatro filhotes, nesta segunda-feira (30), na casa incendiada no sopé do Morro Brejatuba (Morro do Cristo), em Guaratuba. No local, foram encontrados dois corpos de homens, em um suposto caso de homicídio, um na rua em frente e outro dentro do terreno.

Os animais estavam presos entre os escombros da residência. As equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica do Paraná estavam no local realizando diligências relacionadas ao crime, quando os policiais civis notaram a presença da cadela e dos filhotes sob os escombros da casa incendiada.

Os cães foram resgatados em segurança e receberam os cuidados necessários. “O resgate demonstra o compromisso da PCPR em ir além das suas atribuições de polícia judiciária, pois as equipes estão sempre prontas para ajudar em qualquer situação. Nosso próximo passo é encontrar um lar seguro para esses animais”, destacou o delegado Rodrigo Brown.

As investigações relacionadas ao incêndio e aos crimes continuam em andamento.