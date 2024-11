Pontal do Paraná abre mais de 250 vagas de emprego em diversas áreas

Agência do Trabalhador em Praia de Leste | foto: Divulgção

Pontal do Paraná segue em ritmo de crescimento acelerado, consolidando-se como a cidade com maior expansão populacional no Litoral do Paraná. Com um mercado de trabalho em ascensão, a cidade oferece atualmente mais de 250 vagas de emprego em diferentes áreas, representando uma importante oportunidade para quem busca uma nova colocação profissional ou pretende ingressar no mercado de trabalho local.

O Mutirão de Empregos do novo Bavaresco disponibilizou 150 vagas. Paralelamente, a Agência do Trabalhador de Pontal do Paraná abriu outras 110 oportunidades em várias funções. Interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador, munidos de documentação e currículo, para realizar o cadastro e, se possível, já garantir um encaminhamento.

Endereço: Rua Baronesa do Cerro Azul, 387, Praia de Leste

Horário de atendimento: das 8h às 17h

Algumas vagas atualizadas em 05/11:

13 açougueiros

9 atendentes balconistas

3 atendentes baristas

1 atendente de buffet 4 atendente de padaria

1 auxiliar de confeitaria 3 auxiliar de confeiteiro

8 auxiliares de cozinha

2 auxiliares de padeiro

3 balconistas

2 balconistas de açougue

2 camareiras de hotel

1 chapistas de lanchonete

4 confeiteiros

1 cozinheiros geral

4 cumins

7 garçons

1 motorista de caminhão

1 motorista entregador

10 operadores de caixa

1 pizzaiolo

1 recepcionista caixa

12 repositores de mercadorias

2 salgadeiros

1 servente de limpeza

1 sushiman

2 trabalhadores da elaboração de pré-fabricados (concreto armado)

1 vendedor interno

1 maçariqueiro

1 barman

1 auxiliar de serviços gerais

1 auxiliar administrativo

1 atendente de lanchonete