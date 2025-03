Pontal do Paraná apresenta seus atrativos e fortalece conexões na Expo Turismo

Fotos: Anderson Franco/Prefeitura de Pontal do Paraná

Pontal do Paraná marcou presença na Expo Turismo Paraná 2025, realizada em Curitiba nos dias 27 e 28 de março. O evento, que reuniu mais de duas mil agências de viagens e cerca de cinco mil participantes, foi uma oportunidade estratégica para divulgar o potencial turístico do município.

O prefeito Rudão Gimenes e a secretária municipal de Turismo, Luciana Costa, acompanharam as atividades da feira e reforçaram a importância da participação do município. Rudão ressaltou o impacto positivo dessas iniciativas para a economia local: “Nosso objetivo é fortalecer o turismo como uma atividade estratégica para o desenvolvimento do município, gerando oportunidades e movimentando diferentes setores”, disse. “Eventos como este permitem ampliar conexões e posicionar Pontal do Paraná como um destino atrativo para o mercado turístico”, destacou a secretária.

Artes e sabores

No estande da Secretaria de Turismo do Paraná (Setu), junto à Adetur Litoral, onde Pontal do Paraná esteve representado, os visitantes puderam conhecer mais sobre os atrativos naturais, culturais e gastronômicos da cidade.

A tradicional cambira, prato típico oficial da cidade, foi servida em parceria com a Aprocamp (Associação dos Produtores de Cambira de Pontal do Paraná). Além disso, estiveram presentes o projeto do couro do peixe e a marca de cachaça pontalense Xirú do Sambaqui, foi um dos destaques, junto a produtos de marcas locais que representam a identidade do município.

Presença em feiras

A Expo Turismo Paraná, organizada pela Associação Brasileira das Agências de Viagens do Paraná (ABAV-PR), chega à sua 29ª edição em 2025 e é um dos primeiros grandes encontros do trade turístico no ano. O evento foca na qualificação de agentes de viagens e na promoção de destinos e serviços.

Nos últimos anos, Pontal do Paraná tem investido na divulgação do município em feiras especializadas. Em 2024, esteve pela primeira vez em eventos internacionais, como a Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT América Latina), em Buenos Aires, e a Feira Internacional de Turismo do Paraguai (FitPar), em Assunção. Essas ações fortalecem a presença do município no setor e impulsionam o turismo como vetor de desenvolvimento econômico.