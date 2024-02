Pontal do Paraná: chuva de 149 mm exige resgate de 13 pessoas

As águas baixaram e não há pontos significativos de alagamento nos balneários de Pontal do Paraná na manhã desta segunda-feira (26). A situação vai sendo normalizada após as intensas chuvas que caíram sobre a cidade na tarde e noite de domingo (25).

Em alguns pontos do litoral paranaense foram registrados 75 milímetros concentrados num curto espaço de tempo, conforme dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Em Pontal do Paraná a chuva registrada foi superior de 149 mm, somada a momentos de maré alta, quando o escoamento das águas fica reduzido. Os dados são do PontalTec, tecnologia desenvolvida na cidade em parceria da Prefeitura com a Celepar (Companhia da Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná) que instalou uma estação meteorológica no pátio do Provopar (Programa do Voluntariado Paranaense) em Praia de Leste. A precipitação do dia é cerca da metade prevista para o mês de fevereiro inteiro, conforme a média histórica registrada pelo Simepar.

A Prefeitura de Pontal do Paraná entrou imediatamente em estado de alerta acionando a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Defesa Civil.

De acordo a secretária de Segurança Pública de Pontal do Paraná, Any Brasil Messina, também coordenadora da Defesa Civil na cidade, foram atendidos nove chamados e 13 pessoas precisaram de ajuda para deixar suas casas. Desse total, apenas duas pessoas precisaram de abrigo público fornecido pelo município no ginásio de esportes da Escola Ezequiel Pinto da Silva, no Jardim Canadá. Ela informou também que a Prefeitura segue dando suporte ao retorno dessas famílias às suas casas e também na limpeza de algumas ruas.

Rudão Gimenes faz balanço da situação

O prefeito Rudão Gimenes percorreu várias regiões da cidade ainda noite de domingo assim que a Defesa Civil entrou em ação, e novamente na manhã desta segunda-feira. Ele destacou que as regiões mais afetadas pelas chuvas foram Praia de Leste, Monções, Jardim Canadá e Jacarandá, e também pontos em Ipanema e Shangri-lá.

“Foi um alto volume concentrado em poucas horas, atípico e anormal, que provocou alagamentos e transtornos em alguns balneários. A Prefeitura segue com o atendimento emergencial a quem precisa. Algumas pessoas abrigadas foram levadas para a casa de parente e já estão voltando às suas próprias casas. Seguimos também com a limpeza de canais e a retirada de lama de algumas ruas”, explicou o prefeito.

ALERTA: Em casos de alagamento, situações críticas causadas pela chuva, necessidade de desabrigamento ligue para a Defesa Civil: 193. Guarda Municipal (41) 3455-9630 ou 93500-8110.