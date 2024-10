Pontal do Paraná: confira todos os horários dos ônibus

A Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria de Projetos e Planejamento Urbano, informa as linhas e horários de ônibus em operação no transporte coletivo municipal.

A Oceânica Sul, empresa que opera o sistema, confirmou 34 horários ofertados nos dias úteis, 27 aos sábados e 16 horários aos domingos e feriados.

O novo modelo de transporte coletivo em Pontal do Paraná foi lançado em dezembro de 2023 pelo prefeito Rudão Gimenes. O novo sistema opera com mais linhas e horários, atendendo todas as regiões da cidade, inclusive as mais distantes como Tabuleiro, Guaraguaçu e Km 10.

O sistema opera com duas linhas, convencional e executiva. As tarifas foram reduzidas e seguem mantidas em R$ 3,00 de segunda à sexta-feira, e R$ 2,00 aos sábados, domingos e feriados. Baixe sua tabela e desfrute do novo sistema de transporte coletivo da cidade.