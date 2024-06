Pontal do Paraná confirma Frank Aguiar no Arraiá Caiçara 2024

A principal festa junina do Litoral do Paraná está de volta, o Arraiá Caiçara de Pontal do Paraná, promete ser ainda maior nesta edição realizada no Centro de Eventos no balneário Marissol, de 6 a 9 de junho (quinta a domingo).

Com shows, danças, brincadeiras e uma variedade de comidas típicas e uma atração nacional para abrilhantar ainda mais essa festa. Frank Aguiar estará presente no sábado (8).

Toda a programação será divulgada durante esta semana nas redes sociais da Prefeitura de Pontal do Paraná.