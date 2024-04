Pontal do Paraná divulga questões e gabarito do Concurso Público

A Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) instituição responsável pelo Concurso Público 001/2024 da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, divulgou nesta segunda (8) a versão digital do caderno de questões e o gabarito das provas objetivas aplicadas neste domingo (7).

O concurso teve 1.695 candidatos inscritos.

Cargos: eletricista, mecânico, advogado, analista fiscal, assistente social, biólogo, engenheiro civil, contador, enfermeiro, engenheiro ambiental, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional.

Os cadernos de provas e o gabarito podem ser consultados no link: https://concursos.unioeste.br/concursos/publicacoes/