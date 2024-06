Pontal do Paraná entrega mais 270 certificados de cursos profissionalizantes

A Prefeitura de Pontal do Paraná entregou mais 270 certificados de conclusão de 18 cursos profissionalizantes aos moradores da cidade. A entrega foi na quarta-feira (29), com a presença de autoridades estaduais e representantes das diversas instituições envolvidas.

Representantes das instituições estiveram presentes para prestigiar os formandos, demonstrando o reconhecimento da importância desse passo na vida dessas famílias. Dentre eles, o secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, deputado estadual Mauro Moraes; o ex-secretário estadual do Trabalho, deputado estadual Luiz Claudio Romanelli; a vice-prefeita Patrícia Millo Marcomini e dona Cida Gimenes, presidente de honra do Provopar;

Além disso, o evento contou com a presença do Senai-Paranaguá, representado pela coordenadora Fernanda Souza, o Senac-Caiobá, representado pelo diretor Bruno Truber Damião e Thathielle Pires, e o Senar-PR, representado pela coordenadora ESG Fabiana Campos Romanelli.

A entrega dos certificados foi mais do que um evento formal; foi um momento de celebração, reconhecimento e gratidão, que simbolizou não apenas a conclusão de cursos, mas também o início de novas jornadas profissionais e perspectivas promissoras para os formandos.