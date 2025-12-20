Pontal do Paraná inaugura Praça do Robalo, trapiche flutuante e anuncia novos projetos no Guaraguaçu

““Hoje é um dia de conquista e de valorização para toda a comunidade do Guaraguaçu. Cumprimos aquilo que foi assumido, trazendo desenvolvimento e turismo sustentável”, disse Rudão Gimenes

Na manhã desta sexta-feira (19), o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, inaugurou a Praça do Robalo, fez a entrega do trapiche flutuante, assinou a cessão de uso de espaço para a Cozinha Comunitária no Guaraguaçu e anunciou novos projetos para a região.

A Praça do Robalo do Guaraguaçu recebeu investimento de R$ 78.130,00, com melhorias estruturais e paisagísticas que proporcionam mais conforto, acessibilidade e organização visual ao espaço.

Foram aplicados 106,19 metros quadrados de paver, garantindo pavimentação de qualidade e durabilidade, além de 34,8 metros quadrados de seixos, integrados à área verde e ao embelezamento natural do entorno.

Durante a solenidade, foi ressaltado que o robalo é um símbolo do litoral paranaense, representando a força da pesca artesanal e o vínculo histórico que Pontal do Paraná mantém com o mar e os rios. A revitalização do espaço preserva essa memória e oferece à população um local de encontro e lazer para moradores e visitantes.

No mesmo ato, foi entregue o trapiche flutuante do Guaraguaçu, estrutura que garante acesso seguro para embarcações e amplia o uso do local para a pesca artesanal, o lazer, a educação ambiental e o turismo sustentável.

O Guaraguaçu segue se consolidando como um território de grande valor ambiental e cultural, com atrativos como passeios de barco, trilhas ecológicas e mirante, promovendo contato direto com a natureza e o turismo de base comunitária.

Ainda durante a programação, foi realizada a entrega oficial do termo de cessão de uso do espaço público à associação local, viabilizando a implantação do projeto Cozinha Comunitária, em parceria com a UFPR.

A iniciativa busca promover segurança alimentar, capacitação, inclusão social, economia solidária e geração de renda, especialmente para mulheres e famílias em situação de vulnerabilidade.

Rudão Gimenes destacou o significado das entregas para a comunidade. “Hoje é um dia de conquista e de valorização para toda a comunidade do Guaraguaçu. Cumprimos aquilo que foi assumido, trazendo desenvolvimento e turismo sustentável. Esse projeto caminha aos poucos, com muito trabalho. Hoje entregamos a praça e, junto com o Instituto Água e Terra, o trapiche flutuante, que vai permitir a navegação no rio Guaraguaçu”, afirmou.

Durante o evento, prefeito também anunciou uma novidade para o início de 2026. Segundo ele, o Guaraguaçu receberá uma escola náutica, que deverá impulsionar o turismo e o esporte na região.

Os recursos já foram destinados por meio do Fundo Estadual do Esporte, com apoio do secretário de Estado do Esporte do Paraná, Hélio Renato Wirbiski.

Representando o Governo do Estado, o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca, relembrou a história do Paraná durante sua fala. “É uma imensa alegria comemorar os 172 anos do Paraná, neste 19 de dezembro de 2025, data da separação definitiva do Paraná com São Paulo, com a inauguração da Praça do Robalo, às margens do Guaraguaçu. Toda essa história e toda essa memória também estão aqui nesta praça. É uma alegria começar o dia nessa margem do Guaraguaçu”, disse.

A presidente da Associação do Guaraguaçu, Dona Conceição Ramos Vieira, falou sobre a importância do momento para a comunidade. “Hoje é um dia de muita alegria, de muito sucesso, através do povo caiçara, um povo muito lutador. É um dia de comemoração, o nosso sonho se realizando. O Guaraguaçu crescendo cada vez mais e, para nós, é uma honra, através desse trapiche, da Praça do Robalo e da nossa cozinha. É um momento de alegria”, afirmou.

A presidente e vereadora da Câmara Municipal de Pontal do Paraná, vereadora Elinete Guimarães, também se manifestou. “Quero parabenizar a população do Guaraguaçu e dizer que é uma alegria enorme poder encerrar este ano com tantas obras que o prefeito está entregando ao município. Falando em nome dos vereadores, é um prazer trabalhar junto com o prefeito pelo desenvolvimento do nosso município. Parabéns a toda a comunidade do Guaraguaçu”, declarou.

Presenças

Participaram do evento o prefeito Rudão Gimenes; a vice-prefeita Patrícia Millo Marcomini; o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca; a presidente e vereadora da Câmara, Elinete Guimarães; as vereadoras Cleonice do Nascimento e Any Messina; os vereadores Nei da Pesca, Oseias Lea, Jhonatan Bitencourt e Marcelo da Saúde; a procuradora geral do Município, Virgínia Mara Pedroso; o secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Jackson Cesar Bassfeld; a secretária municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Luciana Goldschmidt Costa; a secretária municipal de Educação, Cíntia Mendes da Silva; o secretário municipal de Planejamento Urbano e Infraestrutura, Heitor Gonçalves Kayamori; o secretário municipal de Governo, Fábio de Oliveira; a presidente de honra do Provopar, Cida Gimenes; o diretor de Política Ambiental do Instituto Água e Terra (IAT), Rafael Andreguetto e equipe; o professor Antônio Márcio Haliski, da UFPR Litoral; o professor Fabiano Bendhack, responsável pelo Projeto Robalo Pontal do Paraná; o secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, Antonio Carlos Brustolin Junior; além de representantes da prefeitura de Pontal do Paraná, representantes da UFPR Litoral, da associação local e da comunidade caiçara.