Pontal do Paraná inicia audiências públicas sobre Orçamento de 2025

A Prefeitura de Pontal do Paraná realiza nesta quinta-feira (23), a Audiência Pública anual para discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2025).

Será no Centro Municipal de Capacitação (rua Didio Costa, 442) em Praia de Leste, às 18 horas, com a presença de técnicos municipais, do prefeito Rudão Gimenes e do secretário municipal de Finanças e Orçamento, Vinícius Eppinger.

Todos os cidadãos estão convidados e devem participar das decisões sobre a aplicação de recursos do Orçamento de 2025.

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) estabelece as bases para a Lei Orçamentária Anual (LOA). Após as audiências públicas, o projeto de LDO será encaminhado à Câmara Municipal para análise e aprovação.

Depois que a LDO for aprovada pelos vereadores e sancionada pelo prefeito, inicia o processo da LOA, o Orçamento de 2025, com audiências públicas, aprovação na Câmara e sanção do Executivo.