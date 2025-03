Pontal do Paraná oferece curso de Atendimento ao Turista

Estão abertas as inscrições para o curso Qualidade no Atendimento ao Turista, promovido pela Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico em parceria com o Senac.

O curso visa aprimorar as habilidades de atendimento e proporcionar uma melhor experiência para os turistas que visitam a nossa cidade.

1º a 11 de abril

Das 8h30 às 11h30

Inscrições na Agência do Trabalhador, na Rua Baronesa do Cerro Azul, nº 386 – Balneário Praia de Leste.