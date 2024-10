Pontal do Paraná participa de feira em Buenos Aires e busca se consolidar como destino internacional

Pontal do Paraná deu um passo importante em sua projeção turística internacional ao participar, pela primeira vez, da Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT América Latina 2024), entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro, em Buenos Aires, Argentina.

O evento, considerado um dos maiores do setor na América Latina, reuniu mais de 127 mil visitantes na edição anterior e se destaca como um ponto de encontro estratégico para profissionais e público final.

Com o objetivo de promover as belezas naturais e os atrativos turísticos do município, as diretoras Yana Kossemba da Silva e Nathalia Centurion Franzói representaram Pontal do Paraná, participando ativamente de reuniões com agentes de viagens, operadores turísticos, hoteleiros e representantes de destinos internacionais.

Turistas internacionais – Pontal do Paraná iniciou a busca do mercado internacional de turistas, sobretudo da Argentina, Paraguai e Chile, incentivada por Guaratuba, há cerca de 10 anos – um trabalho que a atual gestão guaratubana relegou.

Com o prefeito Rudão Gimenes, Pontal esteve ao lado de Matinhos, Antonina e Morretes na atração de turistas de cruzeiros que desembarcam em Paranaguá e tem se destacado entre os destinos do Litoral na divulgação em feiras de turismo.

“Nossa participação na FIT América Latina tem uma importância imensurável, pois estamos apresentando nosso município em primeira mão para operadores, agentes e o público final, dando a eles um novo destino para visita ou comercialização”, afirmou Nathalia Franzói, destacando que Pontal é o único município do litoral paranaense presente no estande Viaje Paraná, ao lado de destinos consolidados como Curitiba e Foz do Iguaçu.

A feira, realizada no complexo La Rural, em Buenos Aires, é reconhecida por transcender o conceito tradicional de eventos do setor, oferecendo um ambiente propício para o estabelecimento de contatos estratégicos, identificação de novas oportunidades e expansão para mercados emergentes.

Além de apresentar as últimas tendências e tecnologias disruptivas, a FIT América Latina é vista como uma plataforma crucial para marcas e destinos que buscam maior visibilidade.

A feira foi uma oportunidade única para a promoção internacional, posicionando o município em novos mercados e ampliando sua rede de contatos com profissionais do setor turístico de todo o mundo. Para Pontal do Paraná, a participação na FIT se alinha à estratégia de promoção turística em âmbito nacional e internacional, apoiada pelo Conselho Municipal de Turismo e pelo empresariado local.

“O Departamento de Turismo trabalha de forma profissional na promoção do município, tanto na alta quanto na baixa temporada. A participação em feiras como a FIT é fundamental para consolidar o destino como uma opção de viagem para turistas estrangeiros”, afirmou Luciana Goldschmidt Costa, secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Pontal do Paraná e uma das pioneiras na participação de eventos internacionais pelo município .

Durante os quatro dias de evento, as representantes de Pontal do Paraná reforçaram os atrativos naturais e culturais do município, que vem ganhando destaque entre os principais destinos turísticos do Paraná.