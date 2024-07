Pontal do Paraná realiza concurso com 49 vagas na saúde

Pontal do Paraná realiza concurso com 49 vagas na saúde

A Prefeitura de Pontal do Paraná realiza novo concurso público para a área de saúde. O edital do concurso foi assinado pelo prefeito Rudão Gimenes e divulgado na sexta-feira (12).

Serão contratados 3 médicos, 2 dentistas, 5 enfermeiros, 15 agentes comunitários de saúde, 10 agentes de combate a endemias, 12 técnicos em enfermagem e 2 técnicos em saúde bucal. Haverá formação de cadastro de reserva para todos os cargos. Os salários variam entre R$ 2.640,00 e R$10.700,00.

Conforme o edital, as vagas para agentes de saúde serão distribuídas entre as unidades de saúde do município e os candidato devem se inscrever para a UBS pretendida, sendo permitida uma única inscrição: Shangri-lá (1), Pontal do Sul (3), Ipanema (4), Colonia Pereira (1), Jardim Canadá (3), Praia de Leste (3).

O concurso será realizado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). As inscrições devem ser feitas no site oficial da instituição entre 19 de julho (sexta-feira) e 12 de agosto. As taxas são de R$ 60 para os cargos de nível médio e R$ 120 para o de nível superior. As provas serão realizadas no dia 8 de setembro.

As informações podem ser obtidas hoje no link: https://concursos.unioeste.br/concursos/publicacoes/PREFEITURA…