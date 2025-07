Revitalização dos molhes em Pontal começa com monitoramento da fauna

Fotos: Clovis Santos / Prefeitura de Pontal do Paraná

O projeto de revitalização dos molhes no balneário Pontal do Sul, no município de Pontal do Paraná, começou com uma etapa essencial: o monitoramento da fauna local. A ação busca entender como as intervenções podem afetar as espécies nativas, garantindo que o ambiente natural seja considerado em cada fase do projeto.

O Programa de Monitoramento da Fauna foi iniciado com o acompanhamento da mastofauna (grupo que inclui os mamíferos terrestres). Equipes especializadas estão realizando atividades de campo com uso de armadilhas fotográficas e de pegada. Esses dispositivos foram instalados em trilhas e áreas de vegetação nativa, com o objetivo de identificar as espécies presentes, sua frequência e padrões de atividade.

Esse levantamento técnico é parte do processo de licenciamento ambiental, que antecede qualquer obra de impacto. Em Pontal do Paraná, o pedido de licenciamento é elaborado pelo Município, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca. A análise e a emissão da licença cabem ao Instituto Água e Terra (IAT), órgão ambiental do Governo do Estado do Paraná.

Através do monitoramento, é possível reunir dados importantes sobre a fauna da região, avaliando riqueza biológica, diversidade e possíveis alterações ao longo do tempo. O trabalho é feito por equipes qualificadas e segue diretrizes estabelecidas por normas ambientais em diferentes esferas.

Técnicas de monitoramento

O monitoramento não se limita a armadilhas. Também podem ser usadas outras técnicas como marcação e recaptura, observação direta e indireta, monitoramento acústico, entre outros métodos, escolhidos conforme os grupos de animais e os objetivos específicos de cada etapa do estudo.

Além do monitoramento da fauna, também está em andamento o trabalho de batimetria na região, um estudo que mede a profundidade e o relevo do fundo do mar e dos canais. Esses dados são fundamentais para orientar intervenções como o desassoreamento e garantir a segurança das estruturas náuticas e a navegabilidade do canal, respeitando as condições naturais da área.

Revitalização

Paralelamente ao trabalho ambiental, a revitalização dos molhes inclui o desassoreamento das praias, implantação de nova sinalização náutica e construção de uma passarela urbanizada com 148 metros de extensão sobre a estrutura de pedras no Canto das Pedras.

O projeto deve facilitar o tráfego de embarcações que operam no canal e melhorar a conexão com a Ilha do Mel, além de melhorar a infraestrutura turística.

“Essa etapa inicial é fundamental para garantir que a obra avance com responsabilidade ambiental. O monitoramento da fauna e o levantamento batimétrico fornecem informações técnicas essenciais para que todas as intervenções sejam planejadas com base em dados reais da região.

Nosso objetivo é conciliar o desenvolvimento da infraestrutura com a preservação dos ecossistemas locais, respeitando as exigências do licenciamento ambiental e promovendo um diálogo equilibrado entre progresso e sustentabilidade” ressaltou Jhonatan Zonta, engenheiro ambiental e mestre em Geotecnia, representante da Arcgeo – Engenharia Ambiental, empresa que presta consultoria ambiental nesta etapa do projeto.

“Essa obra representa um avanço importante para o desenvolvimento de Pontal do Sul e de todo o nosso município. Desde o início, estamos conduzindo cada etapa com responsabilidade, respeitando o meio ambiente e garantindo que o crescimento venha acompanhado de preservação”, afirma Rudão Gimenes, prefeito de Pontal do Paraná. “O monitoramento da fauna e os estudos batimétricos mostram que é possível planejar com técnica e sensibilidade, cuidando das nossas riquezas naturais enquanto preparamos a cidade para o futuro”.

Com um investimento de cerca de R$ 10 milhões, fruto de convênio conjunto entre o Governo do Estado do Paraná e a Prefeitura de Pontal do Paraná, a requalificação dos molhes busca estimular o crescimento da região e transformar a área em um novo ponto de interesse para moradores e turistas.