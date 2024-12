Pontal do Paraná sedia a final do Circuito Paranaense de Surf Amador

Neste fim de semana, sábado (14) e domingo (15), o balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná, sedia a 4ª Etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador, que encerra o campeonato estadual. “Depois de muito sacrifício finalmente conseguimos fechar a última etapa de 2024”, comenta o presidente da Federação Paranaense de Surf (FPS), Renato Trogue,

As provas acontecem as categorias Open Masculino e Feminino, Grand Master, Universitário, Curitiba, Sub18 masculino, Sub16 masculino e feminino, Sub14 masculino e feminino e Sub 12 masculino.

Os quatro primeiros colocados recebem troféus e kits. As inscrições serão feitas via WhatsApp (41) 99829-5160 com Renato Trogue.

A realização é da FPS, Associação de Surf de Pontal do Paraná e Associação de Surf de Ipanema e também faz parte do Jogos de Aventura & Natureza e tem apoio do Governo do Paraná e Prefeitura de Pontal do Paraná, via Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude.

