Pontal do Paraná terá primeiro Econúcleo do Paraná, com serviços jurídicos gratuitos

Pontal do Paraná terá primeiro Econúcleo do Paraná, com serviços jurídicos gratuitos

Foto: Divulgação

Uma reunião realizada quarta-feira (10) no gabinete do prefeito Rudão Gimenes confirmou que Pontal do Paraná terá um Econúcleo, posto avançado de serviços jurídicos proporcionados pela Defensoria Pública do Estado Paraná (DPE-PR). O Núcleo Ecológico de Direito – conhecidos como Econúcleo – é construídos com estruturas metálicas, captação de energia solar e outras inovações visando sustentabilidade.

“Contribuir para o acesso da população mais necessitada a serviços jurídicos gratuitos proporcionados pela Defensoria Pública é uma missão de todas as cidades. Pontal do Paraná será a primeira cidade do estado a ter um Econúcleo e poderemos aumentar e melhorar o acesso da população à oferta de serviços da Defensoria de forma mais rápida e barata”, afirmou Rudão.

Além de Rudão, participaram da reunião o defensor público-geral do Paraná, André Ribeiro Giamberardino, a defensora pública e coordenadora da Assessoria Especial para Captação de Recursos, Thaisa Oliveira, a defensora pública Maria Luíza Furbino de Novaes Gomes e a advogada Marina Maria Kamarowski Nascimento, da Assistência Jurídica Municipal. Eles conversaram sobre os atendimentos da Defensoria Pública do Estado do Paraná no município. Depois, a equipe da DPE-PR e o prefeito visitaram o terreno doado pelo município para a instalação do Econúcleo.

O terreno onde será instalado o Econúcleo é próximo à Policlínica e ao prédio em construção do novo Pronto Atendimento Municipal (PAM 24 Horas) em Praia de Leste. A construção trará também impactos muito positivos ao bairro e à região, além de aproximar o atendimento de quem mais precisa, modifica o entorno atraindo mais comércio e serviços.

De acordo com a prefeitura, o Econúcleo será possível em Pontal do Paraná por meio de uma emenda parlamentar apresentada pelo deputado federal Toninho Wandsheer.

Prefeitura já tem serviço de assessoria jurídica

O serviço de Assessoria Jurídica atende nos guichês 12 e 13 da Prefeitura com horário agendado pelo Whatsapp (41) 93500-8117. Os serviços municipais de assessoria jurídica, consultoria e o encaminhamento de possíveis casos para a Defensoria Pública Estadual são ofertados no térreo da Prefeitura de Pontal do Paraná (PR 407, KM 18.6, nº 215, Praia de Leste) nos guichês 12 e 13.

Os assessores públicos municipais atendem com hora marcada. O atendimento deve ser previamente agendado pelo Whatsapp (41) 93500-8117.