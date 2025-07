Torneio de Pesca Puxa Sargo une lazer e solidariedade em Pontal do Paraná

Fotos: Clovis Santos/PMPPR e Reprodução

O 5º Torneio de Pesca Puxa Sargo movimentou as águas do balneário Praia de Leste em Pontal do Paraná no último fim de semana, reunindo 67 competidores nas categorias juvenil, feminino, master e geral.

Tradicionalmente realizado no verão, o evento também ganhou espaço na temporada de inverno, com apoio da Prefeitura de Pontal do Paraná, em parceria com a Secretaria Estadual do Esporte, por meio dos Jogos de Aventura e Natureza.

Mais do que uma competição esportiva, o torneio teve um viés solidário: a inscrição exigiu a doação de 1 kg de alimento e agasalhos por participante. Os itens arrecadados foram destinados a instituições sociais, os alimentos a uma entidade beneficente de Matinhos e os agasalhos ao Provopar de Pontal do Paraná.

“Além do lazer da pesca, as pessoas contribuíram com uma boa ação, o que faz toda a diferença nesse período de frio intenso”, comentou Eduardo Santos, representando a Prefeitura de Pontal e membro do clube organizador.

Com a presença de representantes de municípios e clubes de pesca de diferentes regiões, como Joinville, Navegantes, São Paulo e Paranaguá, o torneio proporcionou um momento de convivência entre pescadores e apoiadores da causa solidária.

“Esse tipo de evento sempre valoriza o nosso trabalho. Temos muitas famílias carentes e, com a ajuda dos participantes, conseguimos aliviar um pouco o impacto do frio intenso que estamos enfrentando”, afirmou Simonne Rocha, presidente do Provopar de Pontal do Paraná.