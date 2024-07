Pontal do Sul tem treinão inédito de Lite Cross com crianças e minimotos

Eduardo Saçaki, conhecido como Japonês Voador – ícone brasileiro da motovelocidade e do motocross – comanda neste final de semana em Pontal do Paraná um evento inédito na cidade: a nova modalidade Lite Cross. Será na pista de motocross em Pontal do Sul sábado (27) e domingo (28) com entrada grátis. A estrutura é no antigo alojamento da Techint (Rua Pardal, 515) próximo ao terminal de embarque para a Ilha do Mel.

A organização também deve receber vários pilotos trilheiros do litoral. Acostumados com as trilhas da mata atlântica, eles poderão andar na pista somente com motos nacionais desde que tenham os devidos equipamentos de proteção e motos apropriadas. As motos importadas são proibidas, exceto para as crianças, que podem usar motos e minimotos importadas com potência entre 65 e 85 cilindradas, para dar mais segurança. A pista de Pontal do Paraná já sediou três etapas do Paranaense de Motocross.

O Treinão de exibição do Japonês Voador e as crianças em suas motos de Light Cross vão agitar Pontal do Sul no sábado (27) a partir das 14 horas e no domingo (28) a partir das 9 horas. A entrada é gratuita e o público também poderá curtir uma feira com alimentação e outros artigos. O evento faz parte da agenda dos Jogos de Aventura e Natureza, do Governo do Paraná, e tem apoio da Prefeitura de Pontal do Paraná.

JAPONÊS VOADOR: Eduardo Saçaki é atleta de motovelocidade e motocross. Foi pentacampeão brasileiro de supercross, hexacampeão brasileiro de arena cross e bicampeão latino-americano de supercross de praia. Criou uma nova liga para organizar a Lite Cross e apresenta modalidade pela primeira vez no Paraná e no Brasil.