Pontal é destaque como destino de estrangeiros do MSC Armonia

Fotos: PMPPR/Clovis Santos

Nesta sexta-feira (24), a sétima – e penúltima – escala do navio de cruzeiro MSC Armonia em Paranaguá desta temporada movimentou o Litoral do Paraná, trazendo turistas estrangeiros e de diversas partes do Brasil. A parada reforçou o potencial turístico da região, oferecendo aos visitantes a chance de conhecer suas belezas naturais e sua rica gastronomia, enquanto fortalece a economia local.

Entre as opções de passeios na região, Pontal do Paraná foi a escolha de Flavia Molina, acompanhada de seu filho Francisco Greco, em um grupo com 11 passageiros do navio MSC Armonia. Eles são da Argentina, da cidade de San Miguel de Tucumán, capital da província de Tucumán. A família optou por explorar Pontal do Paraná com a agência de turismo Guará – Ilhas e Trilhas. “Viemos porque queríamos estar no mar, em uma praia tranquila com ambiente familiar. Pontal do Paraná tem um ambiente exclusivo, muito espaço na areia e águas mornas. Super recomendo a outros turistas estrangeiros”, destacou Flavia.

A sócia da agência, Nicole Campos da Veiga, organizou um roteiro especial para o grupo, que incluiu um day use na Pousada Guaricana. Lá, a chef Maria Fernanda preparou um almoço com pratos tradicionais da culinária caiçara, como linguado ao molho de camarão flambado com cataia. “Nosso objetivo é proporcionar uma experiência completa, com conforto e conexão com a cultura local”, afirmou Nicole.

Além disso, os turistas contaram com toda a infraestrutura para aproveitar o dia, incluindo cadeiras de praia, guarda-sóis, caixas de gelo e petiscos. A programação começou às 9h e seguiu até as 16h, recebendo visitantes da Argentina, Uruguai e Venezuela.

Prefeitura presente na recepção

A Prefeitura de Pontal do Paraná, através da Secretaria de Turismo, esteve presente no receptivo montado na Praça Mario Roque, oferecendo informações e pacotes turísticos. Em parceria com outras cinco empresas do setor, a cidade apresentou seus principais atrativos e potencialidades turísticas, que serão explorados em mais detalhes nas próximas semanas.

O sucesso das paradas do MSC Armonia demonstra o crescente interesse pelo litoral paranaense e reforça a importância de iniciativas que integrem o turismo com o desenvolvimento local. Com praias deslumbrantes, gastronomia autêntica e hospitalidade calorosa, Pontal do Paraná se consolida como um destino imperdível no Brasil.

Desde a primeira parada do MSC Armonia desta temporada, em 17 de dezembro, a expectativa inicial de receber cerca de 15 mil turistas no Litoral tem se confirmado. Até agora, 14.323 pessoas já transitaram, entre embarques, desembarques e excursões, segundo dados da MSC Cruzeiros.