Sanepar abre edital para startups criarem redes inteligentes

Foto: Rafael Stakowian

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) abriu nesta quinta-feira (7) as inscrições para o segundo edital do Programa Sanepar Labs. O chamamento público busca startups de todo o Brasil com soluções inovadoras voltadas à criação de redes inteligentes no saneamento e que estejam em fase de desenvolvimento, com apoio de tecnologias de smart grid e future grid. As inscrições podem ser feitas até 15 de setembro no site do Programa Sanepar Labs.

O objetivo do edital é fomentar o desenvolvimento de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) com foco em soluções de baixo ou médio grau de maturidade tecnológica, alinhadas a demandas reais do saneamento.

Entre os desafios previstos para as startups selecionadas estão: aplicação de realidade aumentada para manutenção em infraestruturas; sistemas de micromedição de água inteligentes e de baixo custo; geração e gestão de energia em unidades operacionais remotas; otimização de recursos humanos; e integração de múltiplas fontes renováveis de energia em unidades de saneamento.

Batizado de Celeste, o segundo edital foi apresentado na tarde desta quinta-feira, na sede do Lactec, e é destinado a empresas de base tecnológica com até 10 anos de criação e que apresentem soluções – produtos ou serviços – aderentes aos desafios da Sanepar e do Centro de Competência Lactec em smart grid e future grid. O edital é realizado por meio de parceria da Sanepar, Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (Lactec) e a Hotmilk – ecossistema de inovação da PUCPR.

O primeiro edital, chamado Ciano, encerrou as inscrições em 28 de julho e foi voltado a empresas com inovações já consolidadas.

O diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley, celebrou o lançamento deste segundo edital como uma data marcante para o avanço de ações inovadoras na Companhia. “Este é mais um passo extremamente importante, pois consolida a Sanepar como uma empresa de inovação que se une a novos parceiros, como o Lactec, para encontrar e apoiar empresas comprometidas a trazer novas modelagens de inovação pro setor de saneamento. O Sanepar Labs é a aproximação da necessidade com a ideia”, destacou.

Apoio a jovens startps

As startups selecionadas terão a oportunidade de qualificar e acelerar seus projetos, com acesso à estrutura do Centro de Competência Lactec; terão mentorias com especialista da Sanepar, PUCPR e Lactec; conexões estratégicas, exposição de suas marcas, apoio consultivo, capacitação e treinamentos, acesso a parques tecnológicos e infraestrutura da Sanepar.

“É uma oportunidade que a Sanepar, o Lactec e a Hotmilk estão propiciando para as startups alavancarem suas ideias e, para nós, é a oportunidade de termos necessidades reais e urgentes solucionadas por meio da inovação”, disse o diretor de Inovação e Novos Negócios da Sanepar, Anatalicio Risden Junior.

Parceria de sucesso

O presidente do Lactec, Maximiliano Andres Orfali, ressaltou o valor da parceria com a Companhia. “Essa parceria tem um potencial enorme de gerar frutos, com o desenvolvimento de produtos, novas formas de atuação e melhorias diretas para o consumidor final. Essa aliança reforça o protagonismo do Future Grid no apoio à inovação aberta, à sustentabilidade e à criação de soluções inteligentes para os desafios do saneamento no Brasil”, disse.

Para o Lactec, a parceria reforça sua posição como centro de referência nacional em pesquisa aplicada e inovação industrial. Com mais de seis décadas de atuação e reconhecimento no apoio a projetos de PD&I em energia, mobilidade, meio ambiente e infraestrutura, a entrada no ecossistema do saneamento marca uma ampliação estratégica de seu campo de atuação.

Para o diretor da Hotmilk, Marcelo Moura, o edital reforça o potencial das conexões entre o Paraná e startups de todo o país. “A união entre diferentes agentes simboliza um avanço importante na articulação entre ciência, mercado e impacto social. Essa iniciativa amplia as possibilidades de aplicação da tecnologia em benefício da população e reforça o papel do Paraná como referência no desenvolvimento de soluções inteligentes para os desafios do saneamento, sempre com foco na sustentabilidade e na inovação de longo prazo”.

FUTURE GRID – A Sanepar é associada diamante do Future Grid, um dos Centros de Competência credenciados pela Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial). Liderado pelo Lactec, o Future Grid atua como catalisador de soluções tecnológicas para redes inteligentes e eletromobilidade.