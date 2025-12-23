Pontal investe quase R$ 3 milhões em limpeza da orla, varrição de praias e vias públicas

Contrato prevê serviços contínuos em praias, áreas públicas e vias urbanas de Pontal do Paraná, com atuação diferenciada entre alta e baixa temporadas

Fotos: Clovis Santos / PMPPR

Teve início nesta segunda-feira (23) o programa de limpeza da orla, varrição de praias e de vias públicas em Pontal do Paraná, com continuidade prevista ao longo do ano. A ação é executada por empresa contratada por meio de registro de preços, com investimento de quase R$ 3 milhões por parte da Prefeitura. No mesmo dia, foi realizada uma reunião de alinhamento entre a gestão municipal e as empresas responsáveis pelos serviços.

A contratação de pessoa jurídica especializada contempla a execução dos serviços de limpeza de praia, coleta e transporte de cascas de coco verde na alta temporada, varrição manual em vias e áreas públicas e raspagem de areia acumulada junto ao meio-fio. As atividades ocorrem em diferentes regiões do município, incluindo praias, balneários, praças e vias urbanas.

Nesta segunda, também foi realizada uma reunião de alinhamento com o prefeito Rudão Gimenes, o secretário de Meio Ambiente, Jackson Bassfeld, a diretora de Meio Ambiente, Flávia Deable, e representantes das empresas contratadas Cietec, CIAS, HMS, HP Multiservice, Sematrans e Rodoservice, terceirizadas pelo município e pela Sanepar. O encontro teve como objetivo organizar o início das atividades, definir fluxos operacionais e alinhar responsabilidades entre os prestadores de serviço.

Durante a reunião, o prefeito destacou a importância da organização dos trabalhos. “Esse alinhamento é fundamental para que cada empresa saiba exatamente sua função e para que os serviços sejam executados de forma contínua, atendendo tanto a temporada quanto o restante do ano”, afirmou.

Alta e baixa temporadas

O contrato da limpeza da orla tem vigência de um ano. As equipes iniciam os trabalhos às 5h da manhã na faixa de areia e encerram as atividades até, no máximo, às 10h, período em que o espaço passa a ser utilizado por banhistas, seguindo protocolos de segurança.

Durante a alta temporada, definida como o período que compreende uma semana antes do Natal até uma semana após o Carnaval, com limite máximo de 100 dias, os serviços contam com a mobilização diária de 20 varredores, um encarregado e um motorista, além de insumos e equipamentos. O pagamento ocorre exclusivamente pelos dias efetivamente trabalhados, conforme ordem de serviço emitida.

Na baixa temporada, que corresponde aos demais períodos do ano, com limite de até 320 dias, a operação diária envolve 10 varredores, um encarregado e um motorista, também com fornecimento de insumos e equipamentos. O valor pago é proporcional ao número de profissionais mobilizados e à medição do serviço executado.

O projeto prevê o atendimento mínimo de mais de 56 mil metros lineares, com os setores organizados de forma alternada, dia sim, dia não, resultando em aproximadamente 28 mil metros atendidos diariamente. As raspagens de areia acumulada nos meios-fios ocorrem de forma quinzenal, distribuídas entre praças e vias públicas.

Quando o volume de resíduos coletados na orla não completar a carga dos caminhões, o transporte será complementado com galhadas e entulhos retirados do lado de terra, fora da faixa de praia, nos balneários. A medida evita o deslocamento de veículos com carga incompleta até o aterro sanitário.

A operação envolve diferentes frentes de trabalho. A destinação final dos resíduos é realizada pela Cietec, a área de transbordo é operada pela CIAS, a coleta de resíduos domiciliares fica a cargo da HMS, a varrição de vias e a coleta seletiva são executadas pela Sematrans, a limpeza de praia é realizada pela HP Multiservice e a limpeza de praia nas áreas atendidas pela Sanepar é executada pela Rodoservice, sob coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (SMMAAP).