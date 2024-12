Pontal oferece ônibus gratuito para a festa de aniversário e abertura do Verão

Em celebração aos 29 anos de Pontal do Paraná, a Prefeitura do Município oferece transporte gratuito para os dois dias de grandes eventos: Ato Cívico na sexta-feira, 20 de dezembro, e Abertura da Operação Verão Maior Paraná, no sábado (21).

As festividades começam às 9h e vão até as 17h, no Centro de Evento do Balneário Marissol. Os shows começam às 13h30.

Nos dois dias de evento, a população poderá aproveitar:

🎪 Festival da Família

🪂 Balonismo e Paramotor

🎠 Brinquedos Infláveis

🌟 Feira Empodera

🏐 Torneio de Vôlei

💃 Apresentações de Grupos de Dança

Shows musicais:

20 de dezembro: Sullivan e Alanis animam o público com seus sucessos.

animam o público com seus sucessos. 21 de dezembro: Felipe Eduardo sobe ao palco trazendo muita energia e música boa.

Confira os horários e locais de embarque: