Pontal realiza 8 encontros para definir recursos da Política Nacional Aldir Blanc

A Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude de Pontal do Paraná quer envolver toda população na definição da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc) e do PAAR (Plano Anual de Aplicação de Recursos) no município.

Serão oito encontros em diferentes regiões do município, com o objetivo de divulgar e discutir a as políticas culturais e aplicação dos recursos da cultura. Os encontros acontecem em quatro balneários, na área rural, na comunidade do Maciel e nas duas aldeias indígenas de Pontal do Paraná.

Datas e locais dos encontros:

10/6 – Terça-feira

14h – Casa da Cultura – Balneário Primavera

19h – Centro de Capacitação – Praia de Leste

11/6 – Quarta-feira

10h – Aldeia Guaviraty – Shangri-lá

14h00 – Aldeia Caraguatá Poty – Sambaqui

12/6 – Quinta-feira

10h – Colônia Pereira

14h – Biblioteca Municipal – Ipanema

13/6 – Sexta-feira

10h – Ilha do Maciel

14h – Subprefeitura – Pontal do Sul