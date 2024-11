Pontal realiza credenciamento de fiscais para o verão

A Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, abrirá o credenciamento de fiscais para reforçar a equipe durante a temporada de verão 2024/2025. O edital de chamamento público convoca pessoas físicas interessadas em atuar como agentes de fiscalização, com foco principalmente na fiscalização das atividades comerciais de ambulantes.

O período para o credenciamento será de 2 a 13 de dezembro de 2024. Os interessados devem comparecer ao setor de protocolo da Prefeitura, localizado na PR 407, Km 19, Nº 2015, em Praia de Leste, no horário das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. É necessário apresentar a documentação exigida no edital, disponível no link abaixo.

• Credenciamento de fiscais – Temporada de Verão 2024/2025

• Período: 2 a 13 de dezembro de 2024

• Local: Setor de Protocolo da Prefeitura – PR 407, Km 19, Nº 2015, Praia de Leste

• Horário: 8h às 12h e 13h30 às 17h

• Mais informações e edital:

http://www.pontaldoparana.pr.gov.br//index.php?sessao=b054603368ixb0&id=3848

A iniciativa faz parte das ações para organizar e garantir o bom funcionamento das atividades comerciais e serviços na cidade durante o período de maior movimento turístico.