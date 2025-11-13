Porto de Paranaguá amplia calado para porta-contêineres

Com 50 centímetros a mais de profundidade no porto, os navios poderão receber 400 TEUs a mais a cada atracação

Foto: Divulgação

Os navios porta-contêineres estão saindo ainda mais carregados do Porto de Paranaguá após a autorização dos órgãos competentes para o aumento de calado, que passou de 12,8 para 13,3 metros nos berços 216 e 218. O calado é a distância entre a superfície da água e o ponto mais profundo da embarcação, conhecido como quilha.

“Com este aumento, queremos estimular a chegada de mega-navios, como os de 366 metros de comprimento, que poderão sair de Paranaguá ainda mais carregados”, afirma o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

A ampliação do calado foi aprovada pela praticagem e pela Marinha do Brasil, e a liberação foi publicada na primeira semana de novembro pela Portos do Paraná, por meio da Portaria nº 224/2025 da Norma de Tráfego Marítimo e Permanência.

Estima-se que, com 50 centímetros a mais de calado, aproximadamente 400 TEUs — unidade equivalente a um contêiner de 20 pés ou seis metros de comprimento — adicionais de contêineres cheios possam ser transportados por navio. A medida representa uma vantagem competitiva para os operadores, que passam a movimentar mais carga sem acréscimo de custos.

As obras de derrocagem, concluídas no ano passado, e os investimentos contínuos em dragagem realizados pela empresa contribuem para os sucessivos avanços no aumento de calado.

Canal de acesso

Em outubro, foi realizado o leilão para a concessão do canal de acesso aos portos paranaenses. Entre as melhorias previstas está a ampliação do calado para 15,5 metros nos cinco primeiros anos da concessão, e a manutenção desse parâmetro até o final do contrato. O Consórcio Canal da Galheta Dragagem — formado pelas empresas FTS Participações Societárias S.A., Deme Concessions NV e Deme Dredging NV — foi o vencedor do leilão.

A concessão também prevê um desconto de 12,63% na taxa Inframar, paga pelas embarcações para acessar os portos. A arrendatária só passará a receber a tarifa completa — e poderá solicitar ajustes gradativos — após cumprir o cronograma de melhorias estipulado no edital e no contrato de concessão.

O consórcio terá ainda o compromisso de realizar estudos e levantamentos hidrográficos, dragagem, derrocagem, sinalização e outras ações de manutenção e modernização do canal de acesso ao Porto de Paranaguá. O investimento previsto é de R$ 1,23 bilhão, a ser executado nos cinco primeiros anos do contrato, que terá vigência de 25 anos.

Crescimento constante

A última atualização da Norma de Tráfego ocorreu em setembro, quando a Portos do Paraná divulgou o aumento de calado para navios de granéis sólidos, como soja em grão, farelo, milho e açúcar.

A Portaria nº 188/2025 passou a valer no dia 17 de setembro, abrangendo os berços 201, 202, 204, 209, 211, 212 e 213 do Porto de Paranaguá. A medida foi possível após a remoção da ponta da Pedra da Palangana e a revisão da sinalização do Canal de Acesso, com base em simulações de manobras que garantiram segurança às embarcações no momento da saída do cais, sem restrições de maré ou corrente.

Fonte: GCom Portos do Paraná