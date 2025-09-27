Navio Neptune Hellas fez sua primeira viagem fora da Europa, passou pela Argentina e chegou a Paranaguá na quarta-feira

Fotos: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

O Porto de Paranaguá foi o primeiro do Brasil a receber o navio Neptune Hellas, do armador grego Neptune Lines. A embarcação Ro-Ro (roll on – roll off), especializada no transporte de veículos e cargas rolantes, fez sua primeira viagem fora da Europa. O navio passou pela Argentina e chegou a Paranaguá na última quarta-feira (24). A rota inclui ainda paradas em Santos e no Rio de Janeiro.

“É um novo serviço que coloca Paranaguá, mais uma vez, na rota de diferentes segmentos. É mais uma linha de navios de veículos atracando por aqui”, enfatizou o diretor de Operações da Portos do Paraná, Gabriel Vieira.

Esta é a quinta linha fixa de veículos do Porto de Paranaguá, ampliando o leque de opções entre Brasil e outros países. “Há anos tínhamos o interesse de integrar o mercado da América do Sul, especialmente no Mercosul. Começamos esta linha com uma embarcação, mas vamos trazer outras. Estamos aqui para ficar, não apenas de passagem”, destacou o consultor da Neptune Lines, Eric Berthelot.

A posição estratégica do Porto, próximo a diversas montadoras de veículos, foi uma das principais vantagens. “O Porto de Paranaguá é muito atrativo em termos de organização e oferece muitos incentivos aos próprios armadores, com facilidade de acondicionamento das cargas, se comparado a outros portos. Paranaguá sabe muito bem como atrair empresas de navegação”, complementou Berthelot.

O navio Neptune Hellas trouxe 355 carros para desembarque e recebeu outros 201 veículos para exportação. A movimentação foi realizada pela empresa Ascensus Gestão e Participações, responsável por uma das áreas reguladas do Porto Organizado (PAR), com 74,1 mil m² e capacidade estática para 4 mil veículos.

“O Paraná consegue oferecer benefícios, inclusive fiscais, para as indústrias, incentivando as exportações. Outra vantagem é ter um porto com um berço dedicado exclusivamente aos navios Ro-Ro”, destacou o representante comercial da Ascensus Paranaguá, Wagner Giorgino.

A área utilizada pela Ascensus é um dos oito espaços de arrendamento, denominados PARs, já regularizados pela Portos do Paraná. As regularizações de áreas, realizadas por meio de leilões na Bolsa de Valores do Brasil (B3), começaram em 2019, ano em que a Autoridade Portuária obteve autonomia administrativa para conduzir os certames, que somam mais de R$ 3,7 bilhões em investimentos. Com os leilões, todas as áreas da Portos do Paraná foram regularizadas, tornando a empresa a primeira autoridade portuária do Brasil a alcançar esse feito.

Neste início, as viagens do Neptune Hellas serão mensais, mas a expectativa da empresa é aumentar a frequência. “Estamos trabalhando para duplicar essa presença. Em alguns meses teremos, pelo menos, duas atracações mensais em Paranaguá”, adiantou Berthelot.

Sobre a Neptune Lines

A Neptune Lines é líder no transporte de veículos na Europa, dedicada ao short sea shipping (transporte marítimo de curta distância). A empresa atua em 3 mil portos, movimentando cerca de 2 milhões de veículos por ano.

Um dos navios da frota é o Neptune Hellas, que possui 168,06 metros de comprimento, 28,03 de largura e capacidade para transportar de 2.800 a 3.200 veículos em seus porões. É uma embarcação moderna e sustentável: a pintura especial dos cascos, por exemplo, reduz o atrito com a água e, consequentemente, o consumo de combustível.

Outra curiosidade é a aparência do navio, que traz elementos da tradição mediterrânea, como talismãs e amuletos de proteção. Em cada face do casco há um olho grego, símbolo que, segundo a crença, protege contra energias negativas e atrai sorte para os negócios.

Assim que atracou, o capitão do navio, Denyo Atanasov, recebeu uma panóplia (placa) com o brasão da Portos do Paraná, em homenagem à primeira atracação no Porto e no país. Na partida rumo a Santos, o capitão retribuiu a recepção com uma salva de apitos, conforme a tradição marítima, agradecendo as boas-vindas.

Fonte: GCom Portos do Paraná