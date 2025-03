Porto de Paranaguá faz simulação de atracação de navios de cruzeiro

Simulação de manobras em tempo real faz parte do projeto para implantação do berço preferencial para atracação de cruzeiros

Foto: Tanque de Provas Numérico/TPN-USP

A empresa pública Portos do Paraná realizou, entre os dias 19 e 21 de março, a primeira simulação de manobras e estudos náuticos com navios de cruzeiro. Uma equipe de engenheiros participou do estudo e resultados serão incorporados ao projeto básico para implantação do berço de Cruzeiros de Paranaguá. Os testes ocorreram no Tanque de Provas Numérico da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (TPN-USP), em São Paulo.

Para avaliar diversas condições de chegada e partida de navios de passageiros, foram projetadas embarcações com capacidade de cinco mil pessoas e comprimento total (LOA) de até 337 metros. “Estamos analisando a atracação de navios de cruzeiro para, no futuro, implantarmos um berço para estas embarcações. Essa é uma forma de apoiarmos o desenvolvimento do turismo local”, afirmou o diretor de Engenharia e Manutenção da Portos do Paraná, Victor Kengo.

Utilizando informações coletadas na Baía de Paranaguá, como marés, correntezas e rajadas de vento, o simulador realiza cálculos e projeta, em tempo real, diferentes cenários de manobras dos navios. As imagens são exibidas por 32 projetores em uma tela de 12 metros de diâmetro, proporcionando visão em 360°. A sala de simulação reproduz um passadiço semelhante ao de um navio real.

A última simulação com a participação da Portos do Paraná ocorreu em janeiro de 2024, com o objetivo de atualizar os padrões de segurança adotados nas manobras que utilizam rebocadores portuários. Considerando todas as especificidades das diferentes manobras que ocorrem no Porto de Paranaguá e Antonina.

Tanque de Provas

O TPN-USP conta com três simuladores de missão completa, três estações de rebocadores e um simulador de guindaste para pesquisas e estudos técnicos. Os equipamentos podem ser configurados para representar diferentes tipos de embarcações, operando de forma individual ou combinada.

O simulador desenvolve modelos matemáticos baseados em experiência em hidrodinâmica de navios e segue rigorosos procedimentos de calibração e validação de manobras. “A cooperação técnica do Conselho Nacional de Praticagem e da Marinha do Brasil garante a aplicação do conhecimento científico e da experiência prática em favor da segurança e da otimização dos projetos náuticos”, destacou o diretor.

Colaboradores da Portos do Paraná, MTCN (Soluções sustentáveis em dragagens, portos e costas), praticagem, marinha e USP acompanharam as simulações

Foto: Divulgação

Berço preferencial

O contrato para o desenvolvimento do projeto básico do berço para cruzeiros no Porto de Paranaguá foi assinado no final de 2024. A contratação inclui uma série de investimentos, como projetos de implantação e de estruturas, dragagem e sinalização náutica. Também serão realizados estudos de modelagem hidrodinâmica e morfodinâmica, dimensionamento dos acessos náuticos, calado seguro, atracação, amarração, análise preliminar de riscos e simulações de manobras de navios.

“Os navios de cruzeiro são uma importante fonte de renda para o turismo local, e o objetivo da Portos do Paraná é seguir apoiando e estimulando o desenvolvimento do litoral paranaense”, concluiu o diretor de Engenharia.

Além do berço para atracação, o projeto também prevê uma área marítima para embarcações que farão o transporte dos passageiros do terminal até as áreas turísticas. Todos os projetos serão desenvolvidos utilizando a metodologia BIM (Building Information Modeling), tecnologia que permite criar e gerenciar modelos digitais de construção