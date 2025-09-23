Porto Escola completa dez anos com mais de 15 mil crianças atendidas

Programa socioambiental da Portos do Paraná apresenta os portos de Paranaguá e Antonina a estudantes da rede municipal

Fotos: Claudio Neves/Gcom Portos do Paraná

O programa Porto Escola – Educação para a Sustentabilidade completa dez anos em 2025 com mais de 15,7 mil crianças recebidas nos portos de Paranaguá e Antonina. A iniciativa da Portos do Paraná apresenta, de forma lúdica, a importância da atividade portuária para a economia local. O Porto Escola é destinado a estudantes do quinto ano do ensino fundamental matriculados nas redes municipais de ensino.

As visitas foram retomadas em Antonina nesta quarta-feira (17). Duas turmas conheceram a história do porto e puderam acompanhar de perto as operações de carga e descarga de um navio.

“É uma alegria receber essas crianças, tanto em Paranaguá quanto em Antonina. Muitas são filhos, sobrinhos e netos de portuários que, a partir do programa, podem ver toda a estrutura relatada pelos familiares. É uma oportunidade de entender melhor o funcionamento de um porto e aprender sobre os cuidados com a segurança e, principalmente, com o meio ambiente”, destaca o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

De acordo com o coordenador de Comunicação, Educação e Sustentabilidade, Pedro Pisacco, a experiência de conhecer o porto de perto é muito importante para a educação das crianças. “A atividade portuária é um dos principais fatores de desenvolvimento econômico tanto em Paranaguá quanto em Antonina e, por ser um recinto alfandegado, com entrada controlada, no dia a dia elas não têm essa oportunidade”, aponta.

Na visita desta semana, os estudantes foram recepcionados na sede Barão de Teffé. Conheceram a história dos portos paranaenses, assistiram a vídeos educativos, participaram de atividades e fizeram um lanche. Em seguida, foram para o Porto Ponta do Félix.

Se nos vídeos as atividades nos portos já impressionam, o passeio pela faixa portuária surpreende ainda mais. O estudante Arthur Rocha Zeroldo ficou admirado com as dimensões do navio ancorado. “É muito grande! Tem bastante vista para o mar. O que mais gostei foi dos tratores e das estruturas que são bastante grandes”, revela. Já Lívia Regina Ribeiro viu de perto como é a descarga de trigo. “Também achei bem grandes as estruturas de onde os trabalhadores tiram a carga do navio e colocam nos funis e nos caminhões”, diz.

Para a professora Elisângela Berte Simões, da Escola Municipal Gil Feres, que acompanha as visitas desde o primeiro ano do projeto, o Porto Escola vem evoluindo. “O projeto é muito importante porque as crianças não têm noção da dimensão de um porto e da importância de tudo isso. Ainda mais que muitos pais e familiares trabalham aqui. A visita valeu a pena, e sempre vale a pena”, analisa.

A diretora da Escola Rural Municipal Professor Ernesto Zenith Matisão, Elisandra Cristina Cruz Machado dos Santos, destaca que seus alunos moram em uma área rural mais próxima da Mata Atlântica, distante do centro urbano e do porto. “É importante para eles terem esse conhecimento. Isso amplia a visão deles sobre o trabalho e a melhoria de vida”, comenta.

Já a analista administrativa Elizayane Pontes Ramos, do Porto Ponta do Félix, exalta a parceria com a Portos do Paraná no atendimento a estudantes de Antonina. “É muito gratificante porque, além de aprenderem e conhecerem um pouco da história do Porto, muitas crianças têm familiares trabalhando aqui. E, mesmo assim, para eles é tudo muito novo”, comemora.

Durante a recepção das crianças, a assessora da presidência da Portos do Paraná, Marcela Freire, emocionada, lembrou de seu tempo de escola. “Eu sou de Antonina, estudei em escola pública assim como vocês. E hoje, sou portuária! Espero que todos possam ter essa oportunidade, caso queiram, de trabalhar na área. Principalmente as meninas que estão sentadas na ponta da mesa, onde se senta o nosso presidente. Quem sabe uma poderá ocupar a mesma posição no futuro?”, finaliza.