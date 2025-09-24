Portos do Paraná apoia ações de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher

Empresa pública recebeu órgãos e entidades para discutir soluções de combate às agressões contra o público feminino

A Portos do Paraná sediou, nesta terça-feira (23), a reunião descentralizada do Comitê Interinstitucional de Prevenção e Enfrentamento às Violências Contra as Mulheres. O encontro contou com a participação do Programa de Promoção dos Objetivos Integrados de Desenvolvimento Sustentável (Polis) e de representantes de órgãos estaduais e municipais.

“A iniciativa reforça o compromisso da empresa pública com a causa, em parceria com diferentes esferas do poder público”, informa a Portos do Paraná. O encontro foi uma oportunidade para definir estratégias voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher em Paranaguá.

“Combater os assustadores índices de violência é um compromisso de todos”, destacou o gerente de Navegação da Diretoria de Operações Portuárias, Luizinho Maranhão.

Para a secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, este é um momento de união de forças em prol de soluções para o problema. “Este é um problema muito complexo e temos o compromisso de, cada vez mais, melhorar a cidade de Paranaguá e, principalmente, torná-la um lugar adequado, onde as pessoas possam viver e onde as mulheres se sintam protegidas”, declarou.

Na avaliação da vice-prefeita de Paranaguá, Fabiana Parro, a união de esforços será fundamental para que as propostas saiam do papel. “A nossa cidade é tão linda, é a cidade mãe do Paraná, mas ficou muito esquecida nessa questão das mulheres. O município, sozinho, não consegue dar conta de tudo, e essa união é de suma importância para que realmente haja transformação”, afirmou.

Durante a programação, foi assinada uma carta de compromisso entre os órgãos estaduais, municipais e as entidades presentes. “Vamos centralizar todos os esforços para a cidade, fortalecer estruturas como a Delegacia da Mulher, formar uma rede para alinhar o discurso e buscar soluções efetivas para esse problema”, finalizou a superintendente-geral de Desenvolvimento Econômico e Social da Casa Civil, Keli Guimarães.

