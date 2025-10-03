Correio do Litoral
Portos do Paraná apresenta à comunidade portuária o primeiro Plano Mestre do Brasil

Redação
Modelo pioneiro projeta crescimento até 2050 e será referência para portos de todo o Brasil
Fotos: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

A comunidade portuária do litoral paranaense conheceu os resultados do primeiro Plano Mestre do Brasil desenvolvido de acordo com a nova metodologia estipulada pelo Ministério de Portos e Aeroportos. O documento é um instrumento de planejamento do Estado que orienta investimentos e políticas públicas necessárias aos portos brasileiros.

“O encontro de hoje foi um momento de extrema importância para o futuro dos Portos do Paraná. Nós trouxemos as necessidades, as projeções e as dificuldades, tudo inerente ao planejamento do porto até 2050”, afirmou o secretário nacional de Portos e presidente do Conselho da Autoridade Portuária de Paranaguá e Antonina (CAP), Alex Ávila.

Os resultados foram apresentados no auditório do Palácio Taguaré, nesta sexta-feira (3), por representantes da Infra S.A., empresa pública brasileira que integra o Ministério dos Transportes e tem como objetivo transformar a infraestrutura de transportes do país.

Os portos paranaenses foram escolhidos para participar do primeiro Plano Mestre com a nova metodologia devido à relevância nacional da Autoridade Portuária e ao perfil de movimentação de cargas multipropósito, que inclui operações com granéis sólidos, como soja e fertilizantes, granéis líquidos, contêineres, veículos e carga geral.

“A Portos do Paraná inclui um dos complexos portuários mais importantes e estratégicos do país, então decidimos começar por aqui. São portos com uma área de planejamento bem estruturada”, declarou a diretora de Gestão e Modernização Portuária da Secretaria Nacional de Portos, Ana Carolina Bonfim.

A pesquisa foi realizada ao longo de mais de um ano e envolveu a análise da área portuária dentro da poligonal e da retroárea, o que demandou visitas a dezenas de empresas do setor. “Vimos que Paranaguá é uma potência, não tem como negar, ainda mais com a obra do Moegão. A gente sabe que nem o céu é o limite para Paranaguá, porque está indo muito bem e o Plano Mestre demonstra isso”, comentou a superintendente da Infra S.A., Samantha Albuquerque.

Entre os dados obtidos com o Plano Mestre estão as projeções de movimentação, que surpreenderam o secretário nacional. “Este ano o porto deve bater o recorde de 70 milhões de toneladas movimentadas e vemos, pelas projeções fundamentadas em estudos científicos, que até 2050 esse número mais do que dobrará. Os dados reforçam a pujança do porto e do agronegócio, não só paranaense, mas de todo o país”, concluiu Ávila.

As próximas etapas são a aprovação da versão preliminar pela Portos do Paraná e órgãos competentes, a abertura da consulta pública e, na sequência, a análise das contribuições para a conclusão e publicação do Plano Mestre final, prevista para dezembro deste ano.

Fonte: GCom Portos do Paraná

