Portos do Paraná apresenta tecnologias aquaviárias em evento nos EUA

Foram apresentados sistemas de última geração que auxiliam nas atividades administrativas, elaboração de projetos e segurança na navegação

Foto: Divulgação Portos do Paraná

A Portos do Paraná esteve presente no evento Smart Rivers 2025, conferência técnica internacional de renome, que aconteceu em Memphis, nos Estados Unidos. Na última terça-feira (09), o gerente de Engenharia Marítima, João Luiz Jardim, apresentou abordagens inovadoras em tecnologia aquaviária utilizadas nos portos paranaenses.

O encontro faz parte do grupo de trabalho da Associação Mundial de Infraestrutura de Transporte Aquaviário (Pianc), que debate a criação de métodos de digitalização em portos e infraestrutura aquaviária.

“Foi muito importante poder compartilhar um pouco do que fazemos no ambiente portuário com outros colegas e entender que não estamos atrás de nenhum porto, pelo contrário! Estamos caminhando juntos”, afirmou Jardim.

O projeto em destaque na apresentação foi o Sistema de Identificação Automática – Auxílio à Navegação (AIS AtoN). O equipamento transmite à embarcação diversas informações de interesse para a segurança da navegação incluindo dados das boias posicionadas na baía de Paranaguá como o nome, tipo do sinal náutico, a posição e o estado operacional dos equipamentos.

Para trazer mais segurança à navegação e testar atracações de navios, a Autoridade Portuária também realiza simulações em tempo real com pilotos, replicando o comportamento da embarcação e as condições ambientais em um simulador virtual. Tudo feito para simular manobras e cenários complexos e de risco para avaliar o desenvolvimento do porto, como a implementação de um novo calado (distância entre o ponto mais profundo da embarcação e a superfície da água), o recebimento de navios maiores, entre outros fatores.

Outro sistema utilizado é o Building Information Modelling (BIM), ou Modelagem da Informação da Construção em português, que é um processo colaborativo baseado em modelos tridimensionais inteligentes. O sistema abrange a criação, o gerenciamento e o compartilhamento de informações sobre um projeto de construção.

“Um projeto que foi elaborado no formato BIM é o Moegão, maior obra pública portuária do Brasil em andamento, que vai conectar 11 terminais portuários e reduzir os cruzamentos de linhas férreas em Paranaguá”, exemplificou Jardim.

A Portos do Paraná também utiliza uma plataforma de análise de dados fornecida pela Microsoft, que reúne indicadores importantes de inspeção e manutenção de defensas, cabeços de amarração e sinalização, tais como data da inspeção destes equipamentos, o que foi inspecionado e quando algo foi reparado. É uma tecnologia que leva ao planejamento da compra de materiais, monitoramento das obras e da qualidade, auxiliando em um planejamento de reparos futuros.