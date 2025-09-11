Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Portos do Paraná apresenta tecnologias aquaviárias em evento nos EUA

Redação
Foram apresentados sistemas de última geração que auxiliam nas atividades administrativas, elaboração de projetos e segurança na navegação
Foto: Divulgação Portos do Paraná

A Portos do Paraná esteve presente no evento Smart Rivers 2025, conferência técnica internacional de renome, que aconteceu em Memphis, nos Estados Unidos. Na última terça-feira (09), o gerente de Engenharia Marítima, João Luiz Jardim, apresentou abordagens inovadoras em tecnologia aquaviária utilizadas nos portos paranaenses.

O encontro faz parte do grupo de trabalho da Associação Mundial de Infraestrutura de Transporte Aquaviário (Pianc), que debate a criação de métodos de digitalização em portos e infraestrutura aquaviária. 

“Foi muito importante poder compartilhar um pouco do que fazemos no ambiente portuário com outros colegas e entender que não estamos atrás de nenhum porto, pelo contrário! Estamos caminhando juntos”, afirmou Jardim.

O projeto em destaque na apresentação foi o Sistema de Identificação Automática – Auxílio à Navegação (AIS AtoN). O equipamento transmite à embarcação diversas informações de interesse para a segurança da navegação incluindo dados das boias posicionadas na baía de Paranaguá como o nome, tipo do sinal náutico, a posição e o estado operacional dos equipamentos.

Para trazer mais segurança à navegação e testar atracações de navios, a Autoridade Portuária também realiza simulações em tempo real com pilotos, replicando o comportamento da embarcação e as condições ambientais em um simulador virtual. Tudo feito para simular manobras e cenários complexos e de risco para avaliar o desenvolvimento do porto, como a implementação de um novo calado (distância entre o ponto mais profundo da embarcação e a superfície da água), o recebimento de navios maiores, entre outros fatores.

Outro sistema utilizado é o Building Information Modelling (BIM), ou Modelagem da Informação da Construção em português, que é um processo colaborativo baseado em modelos tridimensionais inteligentes. O sistema abrange a criação, o gerenciamento e o compartilhamento de informações sobre um projeto de construção.

“Um projeto que foi elaborado no formato BIM é o Moegão, maior obra pública portuária do Brasil em andamento, que vai conectar 11 terminais portuários e reduzir os cruzamentos de linhas férreas em Paranaguá”, exemplificou Jardim.

A Portos do Paraná também utiliza uma plataforma de análise de dados fornecida pela Microsoft, que reúne indicadores importantes de inspeção e manutenção de defensas, cabeços de amarração e sinalização, tais como data da inspeção destes equipamentos, o que foi inspecionado e quando algo foi reparado. É uma tecnologia que leva ao planejamento da compra de materiais, monitoramento das obras e da qualidade, auxiliando em um planejamento de reparos futuros.

Redação
Leia também
Destaques

Porto Sem Papel recebe ajustes para aumentar a segurança nas operações

Paranaguá

Portos do Paraná apadrinha Aquário de Paranaguá e reforma espaços dos peixes e dos pinguins

Paranaguá

Portos do Paraná registram maior movimentação de um mês de agosto

Paranaguá

Arrecadação da Corrida do Porto beneficia lares de idosos

Paranaguá

Workshop orienta agentes marítimos sobre mudanças no Porto Sem Papel

Paranaguá

Logística eficiente dos portos impulsiona crescimento do Paraná, afirma Ratinho Junior