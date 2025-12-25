Em Pontal do Paraná, Programa Mulher Segura promove ações de orientação
Iniciativa da Secretaria de Estado da Segurança Pública no Verão Maior Paraná esteve na comemoração dos 30 anos de Pontal do Paraná, aproveitando a concentração do público
No sábado (20), o Programa Mulher Segura esteve presente nas atividades em alusão aos 30 anos de Pontal do Paraná, levando informação, orientação e atendimento à população sobre políticas públicas de proteção às mulheres e enfrentamento da violência de gênero.
Durante o evento, a equipe realizou ações informativas e atendeu moradores e visitantes, esclarecendo dúvidas sobre direitos das mulheres, formas de prevenção, canais de denúncia e o funcionamento da rede de proteção no Paraná. A ação faz parte do Verão Maior Paraná, série de atividades do Governo do Estado durante a temporada.
A participação ocorreu em um ambiente aberto e de grande circulação, facilitando o acesso da comunidade aos serviços e informações.
De acordo com o coordenador do Programa Mulher Segura, Dalton Gean Perovano, a presença em eventos comunitários amplia o alcance das ações preventivas.
“A informação é um dos principais caminhos para a prevenção. Quando os serviços públicos se aproximam da população, aumentam as chances de que as pessoas saibam onde buscar ajuda e como agir diante de situações de violência”, afirmou.
O Programa Mulher Segura é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp), voltada à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher, atuando de forma integrada com órgãos e instituições que compõem a rede de proteção.
As ações desenvolvidas têm caráter educativo e preventivo, com foco na conscientização da sociedade sobre respeito, igualdade e a importância de interromper o ciclo da violência, levando orientação diretamente às comunidades em todo o estado.