Portos do Paraná destaca inovação e sustentabilidades nos projetos para o Litoral

Com foco em soluções baseadas na natureza, empresa pública debate impacto social e ambiental no litoral paranaense durante o Festival Coaliza

Foto: Hellen Leite/Gcom Portos do Paraná

As oportunidades de negócios com impacto socioambiental no litoral paranaense foram tema de debate durante a participação da Portos do Paraná no Festival Coaliza, promovido pela Coalizão pelo Impacto e pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR).

A empresa pública participou de um dos painéis do evento e reforçou seu compromisso com a inovação sustentável, apresentando programas ambientais que incorporam práticas de permacultura e soluções baseadas na natureza. O Comitê de Inovação (Cinov) da Portos do Paraná também marcou presença no evento. O grupo desenvolve e propõe iniciativas voltadas à modernização e ao aumento da eficiência nos portos paranaenses.

Durante o painel com o tema “Agenda ESG à Ação: Sustentabilidade que Conecta e Gera Oportunidades”, a coordenadora de Planejamento e Licenciamento da Portos do Paraná, Kellyn Cristina Carneiro, apresentou os principais projetos e programas ambientais desenvolvidos pela autoridade portuária e que incorporam soluções inovadoras. Entre os destaques, está o projeto Comunidades Sustentáveis, realizado na Ilha de Eufrasina, que implantou cerca de 50 sistemas alternativos de tratamento de esgoto das casas dos moradores residentes na comunidade, visando promover melhorias na infraestrutura e na qualidade da água da região.

“Nossa prioridade é ter uma escuta ativa para entender as necessidades das comunidades do entorno e, então, planejar as ações que consolidem uma relação porto cidade mais sustentável. E o engajamento de todos é essencial, assim como a inovação, que tem um papel fundamental nesse processo. No caso do projeto que vem sendo desenvolvido na Ilha de Eufrasina, nós temos trabalhado com soluções baseadas na natureza, buscando promover melhorias de infraestrutura, unindo inovação, sustentabilidade sem deixar de lado a responsabilidade socioambiental e a governança, destacou Kellyn.

O painel mediado por Ângela Bahry, coordenadora de Ambiental, Social e Governança (ASG) da Cattalini Terminais Marítimos, também teve a participação de Tatiana Montório, coordenadora de Investimento Social Privado, Diversidade, Equidade e Inclusão da Rumo; e Eliane Oliveira, coordenadora de Meio Ambiente do TCP (Terminal de Contêineres de Paranaguá).

Comitê de Inovação construindo pontes

Alexandre Scherer, coordenador de Regulatória da Portos do Paraná, destacou a importância da construção de parcerias estratégicas no litoral paranaense. “O Comitê de Inovação tem buscado atuar com aproximação junto à academia, startups e empresas, e estar presente neste evento fortalece tanto nosso papel no comitê quanto o da Portos do Paraná nessas iniciativas.”

Para Vader Braga, coordenador de Monitoramento e Qualidade da Portos do Paraná, a inovação não se limita aos desafios complexos do porto, mas também impacta a sociedade e as comunidades locais. Ele ressaltou a importância de criar pontes entre universidades, empresas e projetos sustentáveis. “O evento reúne diversas empresas, organizações e iniciativas de inovação que podem trazer soluções tanto para o meio ambiente quanto para o desenvolvimento sustentável das comunidades. Estamos criando pontes para apoiar projetos e desenvolver soluções para os desafios portuários.” Braga e Scherer coordenam em conjunto as atividades do Cinov na autoridade portuária.

O professor e coordenador de Inovação do IFPR, Leandro Pereira, destacou a aproximação do instituto com o setor portuário para desenvolver novas tecnologias voltadas à gestão ambiental. “Sem esquecer da cultura e das raízes locais, o IFPR tem trabalhado em sistemas de monitoramento remoto, sensores de alta precisão e na transferência de tecnologia para a sociedade, apoiando negócios de impacto que busquem essas soluções”, afirmou.

As inovações são desenvolvidas por estudantes de cursos técnicos em meio ambiente, mecânica, informática e produção cultural.

Esta é a segunda edição do Festival Coaliza, que teve início nesta sexta-feira (24) e seguiu durante todo o sábado (25). O evento integra uma rede nacional dedicada a fomentar negócios de impacto social e ambiental em diversas regiões do país. A proposta é fortalecer o ecossistema local, valorizar as vocações do litoral paranaense e incentivar soluções inovadoras que conectam ciência, economia e natureza.

Fonte: Gcom Portos do Paraná