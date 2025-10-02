Portos do Paraná e Ogmo alinham ações para fortalecer a segurança nas operações

Operadores, trabalhadores e sindicato participaram de debate para reduzir riscos e falhas nas operações e melhorar ainda mais indicadores de segurança

Foto: Claudio Neves/Gcom Portos do Paraná

A Portos do Paraná e o Órgão Gestor de Mão de Obra (Ogmo) promoveram o II Comitê de Segurança. O foco do evento, realizado nesta terça-feira (30), foi voltado às operações com fertilizantes, reunindo representantes de operadores e trabalhadores para discutir formas de reduzir ainda mais os acidentes de trabalho, bem como as avarias em cargas e equipamentos.

A proposta desses encontros é nivelar o conhecimento entre todos os envolvidos, buscando a proteção de quem atua diretamente com os produtos e também das mercadorias e ferramentas utilizadas.

“O principal objetivo, o principal fundamento, é a apresentação de indicadores e a discussão de algumas ações de melhorias e de segurança. Compartilhar boas práticas para que todos os operadores cheguem ao mesmo nível de segurança”, destacou José Sbravatti, gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da Diretoria de Meio Ambiente.

No encontro anterior, realizado no início de agosto, o público-alvo foram os operadores de carga geral, especialmente os que trabalham com sacaria. O próximo, ainda sem data definida, deve englobar as operações com contêineres.

“Queremos padronizar ao máximo a atuação de todos no Porto de Paranaguá e melhorar as condições de trabalho, os equipamentos, os procedimentos e a qualificação da mão de obra, para que tenhamos operações cada vez mais seguras”, reforçou o gerente.

O encontro, realizado no Palácio Taguaré, contou com a presença de empresas ligadas à operação de fertilizantes, além de representantes dos trabalhadores, do OGMO e da Portos do Paraná.

“A intenção é reunir esse comitê a cada dois meses. Nas conversas, identificamos o que precisa ser feito, quais melhorias são necessárias e os avanços obtidos. Aqui é o momento de ouvir o operador portuário, o estivador, o sindicato, todos em busca do mesmo objetivo, que é diminuir as ocorrências na faixa portuária, tanto de segurança quanto de avarias”, explicou Cristina Gouveia, coordenadora de Saúde e Segurança do Trabalho do OGMO.

Ela ressaltou que cada tipo de carga demanda uma atenção diferenciada. “São situações distintas, com incidentes diferentes. Por isso, trabalhamos com grupos específicos, para que todos compreendam o que está sendo tratado. Futuramente, pretendemos também realizar um encontro geral”, projetou a coordenadora.

Sbravatti fez um balanço positivo da reunião. “Todos os operadores convidados compareceram. Tivemos ainda a participação do sindicato dos estivadores, que é muito importante. Conseguimos avançar em todos os pontos discutidos. Vamos seguir buscando avanços em conjunto, em unidade”, concluiu o gerente.

Fonte: Gcom Portos do Paraná