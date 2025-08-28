Portos do Paraná incentiva negócios com impacto socioambiental positivo

Fotos: Claudio Neves/Gcom Portos do Paraná

O Porto de Paranaguá recebeu nesta terça-feira (26) a Coalizão pelo Impacto, iniciativa que reúne os setores público e privado e a sociedade civil para o desenvolvimento de um ecossistema de negócios de impacto positivo e de inovação.

A Portos do Paraná é integrante do conselho da entidade que busca inspirar empreendedores a transformar desafios socioambientais em oportunidades.

A empresa pública também apresentou seu Comitê de Inovação (Cinov) e seus programas para unir forças em prol de modelos de negócios que geram mais investimentos em conjunto com a conservação.

“Essas reuniões são itinerantes, e dessa vez, realizamos este encontro no prédio administrativo do cais, para que todos tivessem uma visão da nossa faixa portuária e da operação. É uma forma de mostrar como o porto funciona na prática”, destacou Pedro Cordeiro, coordenador de Comunicação, Educação e Sustentabilidade da Diretoria de Meio Ambiente (DMA) da Portos do Paraná e representante da empresa pública no Conselho da entidade.

A reunião, de acordo com o coordenador, se alinha com os projetos que a empresa pública já executa com as comunidades locais. “Temos vários programas que desenvolvemos aqui e que promovem um impacto socioambiental positivo, que se alinham com os projetos desenvolvidos pela Coalizão, como o incentivo à produção local de agricultores do entorno e as iniciativas de fomentar um comércio mais justo para o pescado local”, justificou Cordeiro.

Segundo Bryan Müller, coordenador da Coalizão pelo Impacto em Paranaguá, a entidade é uma iniciativa de várias instituições nacionais e internacionais que buscam influenciar de maneira positiva os ecossistemas locais. “Desde 2022, a Coalizão tem essa proposta de fortalecer os ecossistemas de impacto positivo. E, o que é isso? É preparar aceleradoras, incubadoras, hubs de inovação, o Sistema “S”, as universidades, o setor público e o setor privado, para, juntos, apoiarmos os negócios de impacto social ou ambiental”, explicou.

Na reunião, também estiveram presentes e contribuíram para o debate o Instituto Federal do Paraná (IFPR) e a UNESPAR, entre outras instituições. “A partir dessa articulação, de formação, de fomento e de conexão com diversos atores, queremos fortalecer esse ecossistema. Temos a previsão de até o final de 2026 construir um ecossistema maduro, que envolva diversas instituições não só de Paranaguá, mas de todo o litoral”, justificou Müller.

Por sua vez, o Comitê de Inovação – Cinov da Portos do Paraná se apresentou e se colocou à disposição para integrar projetos com a Coalizão pelo Impacto. “Nesse primeiro momento, queremos entender como eles estão trabalhando e onde podemos nos inserir para ajudar. O conceito da Coalizão de incentivo às iniciativas de impacto e programas de economia circular traz benefícios financeiros e socioambientais para a comunidade local. A Portos do Paraná se insere como uma possível potencializadora desses projetos também”, finalizou Vader Braga, coordenador de Monitoramento e Qualidade da DMA e também coordenador do Cinov.

Fonte: Gcom Portos do Paraná