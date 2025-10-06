Portos do Paraná lança integração digital para operações mais seguras e ágeis

Documento Único conecta o Porto Sem Papel ao Appaweb, otimizando processos e garantindo mais eficiência aos agentes marítimos

Foto: Claudio Neves/Gcom Portos do Paraná

A partir desta quarta-feira (8), uma nova funcionalidade vai facilitar a vida dos agentes marítimos ao anunciarem a escala de um navio nos Portos de Paranaguá e Antonina. O uso do número do Documento Único Virtual (DUV) vai integrar os dados da embarcação entre o sistema Porto Sem Papel (PSP), do Governo Federal, e o Appaweb, da Portos do Paraná. A utilidade promove ganho de tempo, prevenção de erros e mais segurança, com o consequente aumento de eficiência na atividade portuária.

“Fizemos a apresentação para as agências marítimas dessa nova funcionalidade da Appaweb e, com o número do DUV, do Porto Sem Papel, vai haver essa integração que facilita a vida de todos. A intenção é mitigar erros na digitação e trazer a segurança de que todos os dados estão sendo refletidos ou espelhados em ambos os sistemas”, justifica Renata Gusmão, coordenadora de Tráfego Marítimo da Diretoria de Operações Portuárias.

O Appaweb é um sistema da Portos do Paraná utilizado para a gestão financeira e das operações de cargas, enquanto o Porto Sem Papel é um é um sistema integrado com todos os órgãos anuentes que automatiza as informações necessárias para a estadia de um navio nos portos públicos brasileiros. “Essa nova funcionalidade traz facilidades para as agências, mas também para nós, que somos da Autoridade Portuária. Não precisamos mais ficar presos em verificar todos os dados, porque eles já virão preenchidos conforme o Porto Sem Papel, de forma automática. Isso vai nos dar mais tempo, a agência ganha tempo e o processo se torna mais ágil e mais seguro”, destaca Renata.

Por se tratar de uma novidade, a Portos do Paraná preparou uma apresentação para os profissionais da área e também manterá um canal direto para tirar dúvidas e solucionar eventuais problemas neste primeiro momento. “Todo o nosso setor vai estar à disposição para tratar esses casos, dar celeridade e deixar a ferramenta 100% funcional, para que todos os profissionais se adaptem o mais rápido possível”, finaliza a coordenadora.

Quem quiser tirar dúvidas poderá enviar mensagem para [email protected] ou conferir a apresentação das alterações AQUI .

Fonte: GCom Portos do Paraná