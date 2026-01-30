Correio do Litoral
Portos do Paraná promove ações de conscientização sobre saúde mental no Janeiro Branco

Palestra reforça importância do cuidado emocional no ambiente de trabalho
Foto: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

A Portos do Paraná promoveu, nesta quinta-feira (29), mais uma edição do Janeiro Branco, com palestra para alertar os colaboradores sobre a importância dos cuidados com a saúde mental e emocional. O objetivo foi chamar a atenção para sinais de alerta, como ansiedade, depressão e estresse, que podem prejudicar a qualidade de vida tanto no ambiente doméstico quanto no trabalho.

“A Portos do Paraná busca trazer informações e orientações para que possamos desenvolver um bom trabalho. Se a mente está bem, tudo flui melhor”, destacou o diretor Administrativo e Financeiro da Portos do Paraná, Marcos Bonoski.

De acordo com o assessor especialista em Saúde e Segurança do Trabalho, Felipe Zacharias, as discussões e ações preventivas, como as que a Portos do Paraná realiza desde 2024, passaram a ser obrigatórias. “A determinação está na Norma Regulamentadora nº 01 (NR-1), do Ministério do Trabalho, atualizada em maio do ano passado. O tema precisa ser debatido, e os métodos de prevenção e tratamento divulgados e aplicados cada vez mais”, apontou.

Para a psicóloga Luciana Martins, um passo fundamental para quem enfrenta algum problema é reconhecer a necessidade de ajuda e buscar o apoio adequado. “As campanhas do Janeiro Branco são importantes, mas o alerta precisa ser constante. A saúde mental não pode ser um tema pontual. Quando estamos com algum problema, com a cabeça muito cheia, o nosso trabalho não flui da maneira adequada”, avaliou.

Na visão de Zacharias, a principal lição das discussões promovidas durante o Janeiro Branco é a de que cada pessoa pode ser protagonista da própria vida. “Isso acontece quando cuidamos da nossa saúde mental. Dessa forma, também contribuímos para um ambiente de trabalho saudável e podemos ajudar um colega que esteja precisando de apoio ou tratamento”, finalizou.

Qualquer pessoa que deseje informações ou precise de ajuda pode procurar o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da sua cidade ou região; a UPA 24 horas, em casos de emergência; ou o Centro de Valorização da Vida (CVV), pelo número 188.

Fonte: GCom Portos do Paraná

