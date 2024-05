Praça da Tartaruga sedia ação ambiental para preservação das espécies

Nesta quinta-feira, 23 de maio, é o Dia Mundial da Tartaruga. Para marcar a data e lembrar que Pontal do Paraná é escolhida todo ano para desova de algumas espécies justamente por ter algumas das praias mais preservadas do Sul do Brasil, a Praça da Tartaruga (Avenida Beira-Mar esquina com Rua das Encantadas) em Pontal do Sul, terá uma ação ambiental educativa das 9h às 11h.

A ação terá atividades orientadas por integrantes do Programa Mar Maré e profissionais do Laboratório de Ecologia e Conservação do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná (LEC-UFPR), em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Agricultura e Pesca.

Desde que foi construída, em 2023, inclusive com obras de pavimentação, iluminação, paisagismo e outras melhorias no entorno, a Praça da Tartaruga tornou-se um dos principais pontos turísticos da cidade e segue atraindo milhares de visitantes. Distante apenas uma quadra da orla de Pontal do Sul, encanta principalmente as crianças.

Dia Mundial da Tartaruga

O Dia Mundial da Tartaruga é um evento anual no dia 23 de maio desde 2000 pela American Tortoise Rescue e visa captar atenção e aumentar o conhecimento, o respeito e a preservação dos quelônios. Também chamadas testudines ou tartarugas, são uma ordem de répteis pertencentes ao clado Testudinata, correspondendo a 14 famílias que possuem em torno de 356 espécies que ocorrem em regiões tropicais e temperadas. Algumas estão extremamente ameaçadas de extinção.

Escultura atrai olhar da preservação

Esculpida em concreto armado pelo artista Índio Artesão, a estátua da Dermochelys Coriacea (tartaruga de couro ou tartaruga gigante) mede 10,20m de comprimento por 6,5 de largura. Ameaçada de extinção, é a maior espécie de tartaruga do mundo.

Durante a temporada de reprodução a fêmea chega a vir à praia em torno de dez vezes para fazer ninhos e desovar. Em cada ninho, deposita aproximadamente 100 ovos. Já foram registradas desovas em Pontal do Paraná em 2007, 2010, 2014 e 2020, a maioria em Pontal do Sul.