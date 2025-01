Praias do Paraná já somam 3 mil casos de viroses

Procure locais com bandeira azul, próprios o banho | foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

No início desta semana, chegou perto de 3 mil o número de casos de virose atendidos nesta temporada em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná.

Em Pontal do Paraná, a prefeitura registrou 771 casos de “diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível” entre os dias 1º e 5 de janeiro, informou a Band. No mês de dezembro foram 581 casos na cidade.

Em Guaratuba, a saúde municipal atendeu 760 pessoas com quadro de virose diarreica, entre os dias 29 de dezembro e 6 de janeiro, segundo a prefeitura. A Vigilância Epidemiológica de Guaratuba enviou ao Laboratório Central do Estado do Paraná, vinculado à Secretaria de Saúde, amostra de água para identificar qual vírus circula pela cidade.

Em Matinhos, foram 728 casos entre 1º e 3 de janeiro, segundo a prefeitura. A Prefeitura de Matinhos divulgou uma nota a respeito do assunto:

“No período de 01/12/2024 à 07/01/2025, foram registrados 810 atendimentos por doenças diarreicas e gastroenterites no município de Matinhos. A Secretaria de Saúde de Matinhos ressalta que neste período de verão, com altas temperaturas, moradores e turistas precisam se atentar com a alimentação e hidratação adequada e segura para reduzir as chances de intercorrências de saúde relacionadas. Orienta ainda que, ao tomar banho de mar, os banhistas procurem pontos com balneabilidade PRÓPRIA para banho, conforme informado nas bandeiras indicativas do Instituto Água e Terra.”

As viroses são comuns no verão, e o Ministério da Saúde recomenda algumas medidas para evitar e tratar a doença:

Alimentação: Consumir alimentos leves, ricos em frutas, verduras e legumes, bem higienizados. Evitar alimentos de procedência duvidosa, como lanches, espetinhos e maioneses em bisnagas.

Hidratação: Beber bastante água, sucos ou chás.

Verificar a caixa d’água: Se tiver casa de veraneio, verificar se a caixa d’água está limpa.

Procurar atendimento médico: Se tiver diarreia, vômito, dor abdominal ou sangue nas fezes, procurar uma unidade de saúde ou pronto-socorro.

Evitar aglomerações: Evitar aglomerações e o compartilhamento de itens levados ao rosto, como toalhas, maquiagem, pincéis e fronhas.

Higienizar as mãos e olhos: Higienizar as mãos e olhos com frequência.

Locais próprios ao banho

Outro cuidado importante é entrar na praia apenas nos locais próprios ao banho, sinalizados com bandeira azul. Em locais com bandeira vermelha, deve ser evitado o espaço de 100 metros de cada lado. Confira os locais próprios e impróprios no boletim mais recente: 3º boletim mostra que Litoral tem 28 pontos impróprios ao banho

Os principais sintomas de uma virose são: