3º boletim mostra que Litoral tem 28 pontos impróprios ao banho

Guaratuba 3/jan/2025 | foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

O terceiro boletim de balneabilidade da temporada de verão 2024/2025, divulgado nesta sexta-feira (3) pelo Instituto Água e Terra (IAT), revelou um cenário ligeiramente pior que o levantamento anterior, de 27 de dezembro.

Ainda impactado pelas chuvas, no Litoral são 28 os pontos impróprios, contra 25 na semana anterior. Destes, 10 são permanentes: 7 em Guaratuba, 2 em Matinhos e 1 em Pontal do Paraná.

Além deles, estão impróprios os seguintes pontos:

Na Ilha do Mel, em Paranaguá, em duas localidades da praia de Encantadas – em frente ao módulo policial e à direita do trapiche.

Nos balneários Shangri-lá, Olho D’Água, Ipanema e Praia de Leste, em Pontal do Paraná; Ipacaray, Solymar, Flórida, Riviera e Flamingo, em Matinhos; em Guaratuba, próximo à Rua Ponta Grossa, e na Ponta da Pita, em Antonina.

O monitoramento das águas verifica se há contaminação por esgoto sanitário clandestino e indica a possibilidade de uso dos espaços públicos para atividades de lazer, como natação, mergulho e esqui.

Para isso, utiliza-se o indicador Escherichia coli, uma bactéria existente no intestino dos seres humanos e dos animais de sangue quente. Quanto maior o número dessa bactéria na água, maior será a quantidade de esgoto e, consequentemente, maior a probabilidade da existência de organismos patogênicos (causadores de doenças).

As doenças mais comuns são gastroenterite, diarreia, doenças de pele e infecções nos olhos, ouvidos e garganta. Outras mais graves também podem ser transmitidas por meio da água, como hepatite A, cólera e febre tifoide.

Melhora no interior

Houve, contudo, uma melhora do outro lado do Estado, nas costas Oeste e Norte, que passou a contar com 15 áreas estão com bandeira azul para banho e recreação, duas a mais do que o boletim anterior. Os pontos próprios estão localizados em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, Entre Rios do Oeste, Marechal Cândido Rondon e Primeiro de Maio. A exceção é a prainha de São Miguel do Iguaçu, que foi considerada imprópria pelo IAT.