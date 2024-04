Pré-candidato a prefeito do PDT, Goura se reúne com PT, PCdoB e PV

Para conversar sobre a conjuntura política e o cenário eleitoral atuais no contexto da eleição à Prefeitura de Curitiba, o deputado estadual Goura e presidente do PDT do Paraná se encontrou, nesta segunda-feira (15), com os presidentes dos partidos da Federação Brasil da Esperança (PCdoB/PT/PV).

“Nossa posição é a de defesa do diálogo com os partidos. Na minha opinião só com a união dos partidos será possível fazer uma boa campanha e vencer as eleições em Curitiba”, comentou Goura. “Fico muito honrado e quero agradecer esse encontro com os colegas dos partidos da Federação Brasil da Esperança.” Na conversa, o deputado reafirmou que é pré-candidato à Prefeitura de Curitiba.

Goura defendeu que nos próximos meses os partidos do campo progressistas devem desenvolver um trabalho de discussão da cidade e buscar programas comuns para resolver os problemas de Curitiba numa construção democrática conjunta.

“Vamos pensar juntos as soluções para os problemas de Curitiba. As eleições são uma oportunidade para a gente aprofundar o debate. Acredito que temos muito mais pontos de convergência do que de dissidência”, declarou Goura. “Vamos trazer esse debate para a população de Curitiba, com diálogo e participação.”

PCdoB

A presidente do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) do Paraná e da Federação Brasil da Esperança do Paraná, Alzimara Bacellar, disse que conversas como a com o deputado Goura têm como objetivo ampliar a discussão sobre as eleições municipais em Curitiba para além dos partidos que compõem a Federação Brasil da Esperança (PR).

“Nossa conversa é com todos do campo democrático e mais à esquerda. Por isso, a conversa com o Goura é muito importante”, disse Alzimara. Segundo ela, quanto mais unidos os partidos se manterem, maiores serão as chances de vitória nas eleições municipais. “Quanto mais unidos, melhor”, disse.

Partido Verde

Para Raphael Rolim De Moura, presidente estadual do Partido Verde do Paraná (PV-PR), as eleições municipais em Curitiba exigirão dos partidos uma postura realista e prática para disputar com chances de ganhar.

“Essa será uma eleição pragmática e precisamos pensar no bem maior, no que será melhor para Curitiba”, disse Moura. Segundo ele, os partidos de esquerda precisam estar unidos. “Acredito que uma coalizão de esquerda pode levar a disputa pela Prefeitura de Curitiba para o segundo turno, que é uma outra eleição e que podemos vencer.”

PT Curitiba

José Vasconcelos, secretário de organização do Partido dos Trabalhadores de Curitiba, que representou o presidente Angelo Vanhoni, disse que a proposta de trazer o foco da discussão para a cidade e sobre os programas para solucionar os problemas da cidade é um encaminhamento bom para os partidos.

“Temos que discutir as eleições a partir de uma visão da cidade e defender como solução políticas públicas para a maioria da população. As conversas como essa com o deputado Goura devem continuar até que os partidos tomem suas posições em relação à eleição em Curitiba”, disse Vasconcelos. Também esteve na reunião pelo PT Curitiba, Hellen Rosa.