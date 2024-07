Pré-candidato a vereador do PT desafia Pimentel a nadar no rio Belém

No dia da abertura dos jogos Olímpicos e uma semana depois de a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, nadar no Sena para demonstrar o fim do processo de revitalização do rio, realizado em especial para receber as competições de natação dos jogos olímpicos, o jovem pré-candidato a vereador de Curitiba pelo PT (Partido dos Trabalhadores), Welitton Gerolane, esteve às margens do canal Belém, em Curitiba, para desafiar o vice-prefeito Eduardo Pimentel a nadar no poluído rio da capital.

Gerolane, que é advogado e vem sendo tratado como uma das prioridades do PT Curitiba, relembrou no vídeo que Pimentel e Greca anunciaram em 2017 o recebimento de R$ 10 milhões do Governo do Estado para revitalizar o canal Belém, entretanto, para quem caminha ou dirige às margens do rio a paisagem ainda é de lixo, mau cheiro e muita poluição.

O rio Belém é um dos principais e mais emblemáticos rios de Curitiba, mas também um dos mais poluídos. O rio atravessa mais de 21 km pelos bairros da capital, nascendo no Cachoeira e correndo até a sua voz no Boqueirão, quando deságua no rio Iguaçu pelo caminho recebe afluência dos rios Água Verde, Fanny, Ivo e Parolin.