Prefeito acompanha visita à obra da Ponte de Guaratuba, que passa dos 35%

Foto: Rodrigo Felix/Seil

O prefeito Mauricio Lense, o secretário estadual de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, e o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti, visitaram o canteiro de obras da Ponte de Guaratuba, nesta quinta-feira (9), quando o governo divulgou que a obra ultrapassou a marca de 35% de execução no final de dezembro.

Lense estava acompanhado dos secretários municipais de Finanças e Planejamento, Jean Colbert Dias, e de Infraestrutura e Obras, José Ananias dos Santos.

A obra tem prazo previsto para ficar pronta em abril de 2026. “Finalizamos 2024 com as obras dentro do nosso cronograma de forma satisfatória. Todas as etapas são realizadas com o rigor da segurança, eficiência e qualidade”, afirmou a engenheira do DER/PR Larissa Vieira.

Foto: Prefeitura de Guaratuba

Infraestrutura construída

No mês de dezembro, os trabalhos de infraestrutura prosseguiram na execução das estacas do trecho pré-moldado e estaiado, envolvendo atividades de cravação, escavação e concretagem, fabricação das vigas longarinas pré-moldadas e execução das travessas do trecho pré-moldado.

Houve também a continuidade da concretagem dos blocos do trecho estaiado e o lançamento das vigas longarinas.

Para a infraestrutura da ponte, até o momento, foram 34 estacas concretadas, sendo 16 do trecho estaiado e 18 do trecho pré-moldado. Ao total, são previstas 64 estacas, sendo 24 no trecho estaiado e 40 no trecho pré-moldado.

Na mesoestrutura, na execução das travessas que receberão as vigas longarinas, são 6 travessas finalizadas. Já na superestrutura, aconteceu a continuidade da fabricação das vigas longarinas pré-moldadas, chegando ao final do mês com o acumulado de 52 estruturas fabricadas.

Ao final do mês de dezembro chegou-se também ao acumulado de 15 vigas longarinas lançadas nas travessas.

Acessos também estão em obras

No acesso da margem sul da Baía de Guaratuba, no lado do centro da cidade, acontece a execução das obras de contenção no Morro de Caieiras por meio de uma técnica conhecida como solo grampeado.

A Avenida Antônio dos Santos Miranda, que liga o centro da cidade ao acesso ao ferry-boat, segue em sentido único com duas faixas de trânsito, sendo uma no sentido Caieiras e uma sentido ferry-boat.

Na margem norte da baía, próxima ao limite com o município de Matinhos, as equipes já realizaram a retirada da vegetação e o manejo da fauna local, além da remoção das camadas superficiais do solo e de materiais orgânicos.

Tráfego alterado – Atualmente, o tráfego na região opera com duas faixas: uma no sentido ferry-boat/Cabaraquara e outra no sentido Matinhos. Quem sai do ferry-boat em direção ao centro de Guaratuba, deve acessar a Avenida Marechal Hermes, que tem o trânsito em duas faixas.

A obra – A Ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades.

O Governo do Estado está investindo R$ 386,9 milhões para a construção da estrutura, que tem previsão de entrega para abril de 2026. A obra é do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seil).