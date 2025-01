Foto: Arquivo

O prefeito de Matinhos, Eduardo Antônio Dalmora (PL), proibiu os servidores público de usar celular, smartphone e tablets durante o expediente. A medida foi publicada no dia 8, no Ofício Circular nº 001/2025, e já gerou polêmica no início da gestão.

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Matinhos (Sismmat), André Ricardo Hideo Matsuzaki, emitiu uma nota em que afirma que entende que o uso inadequado ou excessivo pode comprometer o desempenho e qualidade do atendimento à população, mas argumenta que a proibição total do uso pode trazer impactos negativos, como dificuldades na comunicação e na resolução de situações.

André Matsuzaki afirma que o sindicato quer “encontrar um equilíbrio que atenda tanto às necessidades administrativas quanto ao bem-estar dos servidores” e propõe “que a questão seja debatida amplamente com os representantes das categorias”.

Em resposta ao Correio do Litoral, a Prefeitura de Matinhos destacou um trecho da circular:

“Entende-se que o uso do telefone celular, smartphones, tablets e similares, seja efetuando ou recebendo chamadas referentes a assuntos alheios às atividades do trabalho, seja usando internet e interagindo com as mais diversas mídias e redes sociais é prejudicial para o ambiente de trabalho, afeta a produtividade e passa mensagem negativa a população, demonstrando mesmo involuntariamente, descaso e despreparo na prestação do serviço público enquadrando nas proibições elencadas no art.203 da lei 1165/2008”.

A nota do Sismmat na íntegra

“No dia 7 de janeiro de 2025, foi publicado no Diário Oficial da Prefeitura de Matinhos o Ofício Circular nº 01/2025, que proíbe o uso de celulares pelos servidores municipais durante o horário de expediente. Diante dessa medida, enquanto presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Matinhos (SISMMAT), venho manifestar nosso posicionamento em busca de um diálogo construtivo sobre o tema.

Entendemos que o uso inadequado ou excessivo de dispositivos eletrônicos pode comprometer o desempenho e a produtividade dos servidores, além de afetar a qualidade do atendimento prestado à população. No entanto, também é importante ressaltar que a proibição total do uso pode trazer impactos negativos, como dificuldades na comunicação e na resolução de situações que requerem agilidade e tecnologia, especialmente em áreas de atuação que demandam respostas rápidas.

Nosso objetivo é encontrar um equilíbrio que atenda tanto às necessidades administrativas quanto ao bem-estar dos servidores. Propomos que a questão seja debatida amplamente com os representantes das categorias, de forma a construir uma política clara, justa e que considere as especificidades de cada setor e função pública.

Reforçamos nosso compromisso em defender os direitos dos servidores e assegurar que as condições de trabalho sejam pautadas pela eficiência, dignidade e respeito mútuo. Para isso, é fundamental que haja transparência e diálogo aberto entre os órgãos competentes, os servidores e o SISMMAT.

Estamos à disposição para participar das discussões e construir, de forma colaborativa, soluções que beneficiem tanto os servidores quanto a população de Matinhos.”

André Ricardo Hideo Matsuzaki

Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Matinhos (SISMMAT)

O Ofício Circular nº 001/2025