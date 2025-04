Prefeito de Paranaguá faz balanço dos 100 dias e destaca projetos da Gestão 2025-2028

O prefeito Adriano Ramos ao lado da vice-prefeita Fabina Parro (esq.) e da primeira-dama Patrícia Bamvakiades | foto: PMP/Divulgaçaõ

O prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, apresentou nesta semana o balanço dos primeiros 100 dias de gestão. Acompanhado da primeira-dama Patrícia Bamvakiades, da vice-prefeita Fabiana Parro, dos secretários Cleverson Ferreira (Comunicação) e Thiago Campos (Governo), o prefeito concedeu coletiva à imprensa na noite de quinta (10) – 100º dia da gestão 2025/2028, no gabinete compartilhado com a vice no Palácio São José, sede administrativa da Prefeitura.

Adriano e Fabiana reconheceram desafios, especialmente na área de inclusão, mas reforçaram o compromisso com uma gestão humanizada e moderna. “Seguimos firmes, ouvindo a população e trabalhando todos os dias por uma Paranaguá mais justa, moderna e com oportunidades para todos”, afirmou. Ao final, responderam perguntas dos jornalistas e gravaram entrevistas para veículos de comunicação de Paranaguá e do litoral paranaense.

Ele destacou avanços em áreas essenciais como saúde, educação, mobilidade urbana e cultura, com destaque para a sintonia das parcerias com o Governo do Estado.

Destaques:

Infraestrutura: 4 km de vias pavimentadas e novas linhas de ônibus implantadas.

Urbanismo: Revitalização de praças e implantação de boulevard gastronômico.

Cultura: Início da restauração do Palácio Visconde de Nácar e revitalização do teatro municipal.

Esporte e turismo: Estação náutica reaberta e melhorias no estádio Caranguejão.

Saúde: UPA reestruturada e nova ambulância do SAMU entregue.

Educação: Reajuste do piso do magistério e regularização de direitos dos servidores.

Economia: Alvará para loja Havan e média de 200 vagas semanais via Secretaria de Trabalho.

Inclusão: Pavimentação que beneficia cadeirantes e ações voltadas à acessibilidade.

Proteção animal: 82 adoções, 104 resgates e 70 denúncias atendidas.

Administração pública: Reforma que gerou economia de R$ 2 milhões ao ano.

Parcerias: Projeto de novo acesso à BR-277 e destravamento de projetos urbanísticos com o fim da TAP.

Entre os projetos, está o de revitalização da orla do Rio Itiberê, orçado em R$ 47 milhões, considerado o maior da história da cidade. A proposta, desenvolvida com o arquiteto Ricardo Amaral, já foi apresentada à população nas redes sociais. O prefeito também detalhou a revitalização das praças Dos Leões, Fernando Amaro e Ciro Abalém; a reforma do Mercado Municipal Nilton Abel de Lima; e a construção de um anexo para abrigar o novo Mercado do Peixe.