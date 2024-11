Prefeito Rudão e Associação de Ambulantes discutem parcerias e a temporada de verão

Fotos: Comunicação da Prefeitura de Pontal do Paraná

Nesta quinta-feira (28), o prefeito Rudão Gimenes recebeu, em seu gabinete, a nova diretoria da Associação do Comércio Ambulante de Pontal do Paraná. A reunião foi um marco importante para discutir os desafios da classe dos vendedores ambulantes, especialmente durante a movimentada temporada de verão.

A associação foi representada por sua presidente, Sabrina Guimarães, acompanhada de toda a diretoria. Durante o encontro, foram apresentados os principais desafios enfrentados pelos trabalhadores, como questões relacionadas à organização na área de trabalho, acesso, especialmente na faixa de areia, e a participação da classe nos grandes eventos da cidade.

O prefeito destacou a importância de manter o diálogo aberto e trabalhar em parceria. “Reconhecemos o papel fundamental que os ambulantes desempenham na economia local e no atendimento aos turistas. Nossa prioridade é construir um ambiente de trabalho mais organizado e produtivo para todos”, afirmou Rudão.

A presidente Sabrina Guimarães reforçou o compromisso da associação em colaborar com a prefeitura para implementar melhorias e agradeceu a receptividade da administração municipal. “Sabemos que os desafios são grandes, mas com diálogo e união, conseguiremos avançar e fortalecer a atuação dos nossos trabalhadores ambulantes”, declarou.

De acordo com a Prefeitura, essa reunião foi um passo importante para consolidar as melhorias no setor, buscando fortalecer a economia local e garantir que os vendedores ambulantes possam trabalhar de forma digna e organizada durante a temporada de verão.